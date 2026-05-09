Si schianta assessora di Ferrara, positiva all’alcol si dimette. A bordo il sindaco Fabbri, entrambi illesi e lei denunciata

Un incidente stradale – con la sua auto uscita dalla carreggiata e finita prima contro un albero e poi in un campo a Sermide e Felonica nel Mantovano – è costato l’assessorato comunale a Ferrara a Francesca Savini, titolare delle deleghe a Pnrr, anagrafe, stato civile, servizi demografici. La donna al cui fianco, lunedi sera, sedeva il sindaco della città estense, Alan Fabbri, era al volante con un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi per litro, tre volte il limite consentito.

Illesa, così come il sindaco ferrarese, l’assessora si è vista ritirare la patente ed è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, mentre l’auto è stata sequestrata con successiva confisca. Dopo l’incidente – che non mancato di sollevare polemiche – Savini ha deciso di rassegnare le dimissioni dal suo ruolo istituzionale. “In questi anni, prima come consigliere e poi come assessore – ha osservato – il mio obiettivo è stato quello di servire la comunità di Ferrara con impegno, dedizione e rispetto verso i cittadini. Proprio in nome di quel rispetto, e nella consapevolezza del ruolo pubblico che ho ricoperto fino ad oggi – aggiunge – ho scelto di rassegnare le mie dimissioni, con effetto immediato”.

Si tratta, ha aggiunto di “una decisione sofferta. Una scelta, la mia, affinché l’Amministrazione comunale possa proseguire il proprio lavoro con serenità e con una nuova figura che possa gestire le mie deleghe con la massima attenzione e cura”. Dimissioni che il sindaco Fabbri definisce “un gesto forte, di grande responsabilità, nel rispetto delle istituzioni, dell’Amministrazione comunale e dei cittadini”.

Sui fatti dello scorso lunedì, ha scandito, “non sono intervenuto prima pubblicamente perché sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente, nel rispetto della privacy e del lavoro degli organi competenti”. L’assessora, ha proseguito “ha lavorato sempre con grande sacrificio e spirito di dedizione e sono certo che quanto accaduto non cancellerà la stima che molti hanno nei suoi confronti, né i risultati ottenuti nel suo lavoro amministrativo”. Ora, ha concluso “provvederò nel più breve tempo possibile alla riassegnazione delle deleghe”.

E se lo sguardo del primo cittadino ferrarese è già rivolto al futuro della sua Giunta l’avvocato Fabio Anselmo, consigliere comunale d’opposizione, chiama in causa, su Facebook, il ministro Matteo Salvini, leader della Lega da cui proviene lo stesso Fabbri, che, dice, ha fatto della lotta a chi si mette alla guida ubriaco “una battaglia portante della propria campagna politica” e da cui si aspetta “coerenza e rigore”.

Anselmo attacca Fabbri in un lungo post sui social, “il nostro sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, era su quell’auto. Io mi chiedo ora e gli chiedo: come ha fatto a non accorgersi che la sua fedele assessora si è messa alla guida della propria auto ubriaca? Come ha potuto permettere che ciò accadesse mettendo a repentaglio la vita di lei, la propria e di altri incolpevoli cittadini? Con quale faccia ora vi potrete esporre come rappresentanti istituzionali promotori della sicurezza per i nostri giovani che si mettono alla guida dopo feste e concerti?”