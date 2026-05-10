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Serie A, Milan-Atalanta 0-0 – Diretta

AdnKronos

Serie A, Milan-Atalanta 0-0 – Diretta

Dom, 10/05/2026 - 20:22

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(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 10 maggio, il Milan ospita l'Atalanta – in diretta tv e streaming – a San Siro nella 36esima giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta dell'ultimo turno contro il Sassuolo, che si è imposto 2-0 al Mapei Stadium, e si ritrova invischiata nella lotta Champions, con la Roma quinta a soli tre punti. Quella di Palladino invece ha pareggiato 0-0 con il Genoa.  Nel prossimo turno di Serie A, il Milan sfiderà il Genoa in trasferta mentre l'Atalanta ospiterà il Bologna.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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