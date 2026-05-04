Santa Caterina. Furto al Cantiere del nuovo asilo nido: rubati i nuovi condizionatori dal cantiere

SANTA CATERINA. Solo pochi giorni prima l’amministrazione comunale aveva annunciato con orgoglio l’avvio dei lavori per il nuovo asilo nido. Ma nelle ultime ore, come ha reso noto il sindaco, s’è costretti a raccontare un fatto grave. Sono stati infatti rubati i nuovi condizionatori dal cantiere.

“Si tratta – ha spiegato il sindaco Ippolito di un gesto che colpisce non solo un’opera pubblica, ma un progetto pensato per le famiglie, per i bambini, per il futuro della nostra comunità”. Il sindaco s’è recato personalmente in caserma per sporgere denuncia. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per individuare i responsabili.

I lavori andranno avanti, nel rispetto dei tempi e degli impegni presi. Ma quanto accaduto è inaccettabile e non può essere derubricato a “semplice furto”. “Colpire un cantiere pubblico significa colpire tutti noi, per cui ha concluso il sindaco uscente Ippolito alla comunità chiedo attenzione e collaborazione; ogni segnalazione può essere utile”