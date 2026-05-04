Sicilia. Antincendio, formazione per 1.200 volontari. Schifani: «Grato per il loro impegno al fianco del Corpo forestale e dei Vigili del fuoco»

Prende il via la campagna di formazione antincendio boschivo (aib) del 2026 per i volontari di protezione di civile, con un programma di sette esercitazioni che, nel mese di maggio, mobiliteranno su tutto il territorio regionale oltre 1.400 operatori e 320 mezzi. Saranno coinvolti 1.200 volontari, appartenenti a circa 240 organizzazioni di volontariato di protezione civile e 200 operatori tra il corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Corpo forestale della Regione Siciliana e il dipartimento regionale della Protezione civile, impegnati in simulazioni di scenari ad alta complessità dedicate agli incendi boschivi e di interfaccia.«Una mobilitazione consistente – dice il presidente della Regione Renato Schifani – che coinvolge centinaia di volontari ai quali rivolgo il mio ringraziamento per il loro impegno in difesa del nostro territorio. Queste esercitazioni consentiranno di testare e rafforzare la cooperazione con i vigili del fuoco e gli operatori del Corpo forestale della Regione. È un’ attività importante che punta a consolidare competenze e preparazione di chi opererà sul terreno. Un piano che conferma il ruolo fondamentale della prevenzione, anche nell’ottica di tutela da ogni possibile rischio. In questa direzione, è strategico il potenziamento in atto degli organici e dei mezzi del Corpo forestale, con l’arrivo di ulteriori autoveicoli da usare nella lotta agli incendi boschivi e di nuovi agenti. I primi 46 hanno completato la fase di addestramento e nei prossimi giorni presteranno il giuramento». L’iniziativa è stata avviata nell’ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, in preparazione alla stagione estiva 2026. Il dispositivo operativo potrà contare su 320 mezzi AIB, tra cui pick-up, autobotti e camion per il supporto logistico e il rifornimento. Le esercitazioni sono finalizzate al collaudo dei flussi comunicativi, al coordinamento interforze e alla verifica delle tattiche di spegnimento in scenari complessi, con particolare attenzione alle aree di interfaccia urbano-rurale. Per i nuovi volontari rappresentano inoltre una verifica operativa delle competenze acquisite nei percorsi formativi.«Abbiamo programmato queste esercitazioni, con la mobilitazione di oltre 1.400 operatori antincendio – ha detto il direttore generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina – per rafforzare l’intero sistema regionale e prepararlo al meglio alla prossima stagione Aib».Le esercitazioni sanciranno l’ingresso operativo di 640 nuovi volontari Aib, portando a oltre 2.100 unità il contingente complessivo pronto a supportare le squadre operative sul territorio.

Programma delle esercitazioni

* 9 maggio 2026 – Messina: Castell’Umberto (Area Parco Comunale) Volontari: 150 | Mezzi: 45 | Pick-up AIB: 30

* 16 maggio 2026 – Ragusa/Siracusa: Comiso Volontari: 230 | Mezzi: 45 | Pick-up AIB: 23

* 16 maggio 2026 – Catania: Ragalna Volontari: 180 | Mezzi: 50 | Pick-up AIB: 30

* 16 maggio 2026 – Palermo: Corleone (Bosco della Ficuzza) Volontari: 220 | Mezzi: 60 | Pick-up AIB: 35

* 23 maggio 2026 – Enna/Agrigento/Caltanissetta: Siculiana (area boschiva) Volontari: 150 | Mezzi: 40 | Pick-up AIB: 27

* 23 maggio 2026 – Messina: Antillo (area campo sportivo) Volontari: 120 | Mezzi: 40 | Pick-up AIB: 25

* 30 maggio 2026 – Trapani: Valderice ed Erice Volontari: 150 | Mezzi: 40 | Pick-up AIB: 25