“Progetto Pane di Gela”: si sta lavorando ad una guida su come viene preparato e come riconoscerlo

Nei prossimi mesi si parlerà molto del Pane di Gela, Riccardo Ascia promotore del “Progetto Pane di Gela” in collaborazione con il “Comitato per il Riconoscimento e la Valorizzazione del Pane di Gela” realizzeranno una guida su come viene preparato il vero Pane di Gela e soprattutto come riconoscerlo.

Una guida comlpeta che verrà suddivisa in diversi articoli accompagnati da video che verranno pubblicati sul sito panedigela.it e su tutti i canali social collegati. Sarà la prima pubblicazione ufficiale sulla preparazione e su come riconoscere il vero Pane di Gela.

L’idea nata per documentare il lavoro svolto dal Comitato Pane di Gela e nel contempo divulgare la storia e le tradizioni non solo del Pane di Gela ma del Territorio. Ricordiamo che tutto il lavoro ad oggi svolto non ha mai avuto nussuna sovvenzione economica da parte dell’amministrazione, nonostante vi siano state diverse occasioni in merito.

Dunque dopo aver documentato e pubblicato qualche settimana fa, la crescita del grano Perciasacchi seminato nella Piana di Gela che servirà per produrre la farina che a sua volta la stessa servirà per panificare il vero Pane di Gela, oggi viene pubblicata la guida come viene creato “U Criscenti”, meglio conosciuto oggi con il nome di lievito madre, pasta madre o pasta acida.

Il video è stato realizzato e montato da Martina Rinzivillo con Riccardo Ascia nelle vesti al solito di esperto panificatore, ricordiamo che entrambi fanno parte nel Comitato per il Riconoscimento e la Tutela del Pane di Gela, mentre le riprese sono state girate come sempre all’interno del Panificio Saro Moscato.