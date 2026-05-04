Sicilia. Antincendio, Savarino: «Avvio della campagna di formazione è segnale forte in vista dell’estate»



«Con l’avvio della campagna di formazione antincendio boschivo per i volontari di Protezione civile, diamo anche quest’anno un segnale forte in vista dell’estate, notoriamente segnata da numerosi incendi in Sicilia». Lo dice l’assessore al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino.

«Investire nella prevenzione – prosegue – significa rafforzare competenze, coordinamento e capacità operative di chi è chiamato a intervenire sul campo. Un impegno concreto per la salvaguardia del territorio, la tutela dell’ambiente e la sicurezza delle comunità. A questi volontari, tra l’altro, si aggiungeranno, a breve, 46 vincitori del concorso per il Corpo forestale che hanno completato il loro percorso di addestramento e giureranno nei prossimi giorni. Un ulteriore rafforzamento del presidio sul territorio, fondamentale per affrontare con maggiore efficacia le sfide della stagione estiva».