Bompensiere. Attiva la rete FTTH di Open Fiber: connettività ultraveloce oltre a 1 Gbps per oltre 190 civici

BOMPENSIERE. Open Fiber ha completato a Bompensiere la realizzazione della rete FTTH (Fiber To The Home), portando la fibra ottica fino all’interno degli edifici. Il borgo in provincia di Caltanissetta può ora contare su una rete a banda ultra larga di ultima generazione, capace di abilitare connessioni Internet ultraveloci fino a oltre 1 Gigabit al secondo. Grazie all’intervento di Open Fiber, oltre 190 civici sono stati raggiunti dalla nuova infrastruttura di telecomunicazioni.

I principali operatori nazionali – insieme ai provider locali – hanno già iniziato a commercializzare i servizi su questa nuova infrastruttura. Gli utenti possono verificare la copertura del proprio indirizzo su openfiber.it e scegliere il gestore con cui attivare l’offerta.

Per richieste o segnalazioni, è attiva la pagina openfiber.it/contattaci. Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione dei territori che non grava sul bilancio del Comune. Nel più piccolo centro del Nisseno, Open Fiber ha realizzato l’infrastruttura in fibra ottica nell’ambito del Piano Italia a 1 Giga, l’intervento nazionale cofinanziato dal PNRR per portare connessioni ad altissima velocità anche nelle aree meno servite dalla banda ultra larga.

«L’avvio della vendibilità dei servizi in fibra ottica è un risultato di grande valore per la nostra comunità – afferma il sindaco Salvi Virciglio -. La disponibilità di una rete FTTH consente a cittadini e imprese di accedere a servizi digitali evoluti, migliorando la qualità della vita e le opportunità di lavoro, anche da remoto. La fibra ottica è uno strumento strategico per la valorizzazione dei Comuni delle aree interne e per contrastare il fenomeno dello spopolamento, rendendo l’area del Vallone più competitiva e attrattiva. Grazie a servizi di questo tipo che raggiungono i nostri cittadini in maniera capillare ci candidiamo ad essere un centro capace di accogliere coloro i quali, anche grazie ai recenti incentivi pensati dal governo nazionale e regionale, vogliono ritornare ad abitare i piccoli centri che sono vere e proprie oasi di socialità».

«La rete a banda ultralarga è oggi una realtà diffusa nella provincia di Caltanissetta, grazie all’importante progetto infrastrutturale di Open Fiber. I tassi di adesione restano però ancora bassi, in linea con il dato nazionale. La sfida ora è aumentare l’utilizzo della fibra ottica, che garantisce connessioni più stabili, performanti e sostenibili rispetto al rame. Un passaggio fondamentale per favorire innovazione, sostenibilità e sicurezza», dichiara Calogero Licata, field manager dell’azienda guidata dall’Ad Giuseppe Gola.