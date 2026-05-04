Dell’Utri (Sottosegretario agli Esteri) ‘proficuo confronto con il prefetto di Caltanissetta e con una rappresentanza di sindaci del Nisseno’

Si è tenuto stamane presso la Prefettura di Caltanissetta un incontro tra il prefetto Licia Donatella Messina e il sottosegretario agli Esteri Massimo Dell’Utri, alla presenza del sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro e di una folta rappresentanza di sindaci della Provincia. ‘Ringrazio il prefetto per l’ospitalità e la disponibilità al confronto e al dialogo sui temi del territorio, nella consapevolezza di quanto sia importante fare il punto della situazione sulle problematiche che interessano le comunità, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative di ognuno’.

Cosi Massimo Dell’Utri, commentando l’incontro che ha promosso con il prefetto di Caltanissetta. ‘Abbiamo posto l’attenzione – prosegue il Sottosegretario Dell’Utri – sulle iniziative e le progettualità esistenti e che possono trasformarsi in reali opportunità di sviluppo per il territorio, puntando per quello che attiene il ministero degli Esteri, alla valorizzazione di tutte quelle azioni legate al mondo dei rapporti con gli italiani all’estero, considerando che quella del Nisseno è una provincia che registra importanti flussi di immigrazione e del notevole numero di residenti all’estero che mantengono un forte legame con i luoghi di origine. L’obiettivo è quello di sviluppare la cooperazione e di promuovere le ricchezze e le specificità del territorio nisseno’.