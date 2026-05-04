Caltanissetta. Il 6 maggio si svolgerà un evento sportivo presso il Centro di prima accoglienza a Pian del Lago

CALTANISSETTA. Martedì 6 maggio alle ore 16:00 presso il Centro di Prima Accoglienza di Pian del Lago si svolgerà un evento sportivo. L’iniziativa vedrà scendere in campo una squadra composta da 10 ragazzi degli scout AGESCI, che si confronteranno in una sfida amichevole con un gruppo di stranieri richiedenti protezione internazionale ospiti della struttura, nel più puro spirito dell’integrazione territoriale.

L’evento rappresenta un importante momento di incontro e condivisione, in cui lo sport diventa strumento di dialogo, inclusione e reciproca conoscenza. Il valore simbolico della manifestazione risiede proprio nella capacità di superare barriere culturali e sociali, promuovendo un messaggio positivo di integrazione e coesione, soprattutto tra i più giovani.

La presenza delle Istituzioni, con in capo il Signor Prefetto della Repubblica, testimonia l’attenzione verso iniziative che favoriscono il rispetto, la solidarietà e la costruzione di una comunità più inclusiva.