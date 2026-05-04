Campofranco. Iniziati i lavori alla strada provinciale 138 Campofranco – Sutera

CAMPOFRANCO. Sono iniziati oggi i lavori di pulizia lungo la SP 138 Campofranco-Sutera, l’arteria provinciale che da tre mesi rimane chiusa al traffico con gravi disagi per i cittadini e per chi quotidianamente percorre questa via di collegamento. L’intervento è affidato alla ditta Savatteri di Mussomeli, incaricata dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

Il sindaco di Campofranco, Rosario Nuara, ha seguito personalmente la vicenda mantenendo contatti costanti con l’ufficio tecnico della Provincia, in particolare nell’ultimo mese, quando gli è stato comunicato l’affidamento dei lavori. La ditta ha dovuto attendere il consolidamento del terreno prima di poter operare in maniera efficace. Una volta completato l’intervento, il Libero Consorzio emetterà l’ordinanza di riapertura: solo allora la strada tornerà pienamente fruibile.

«Abbiamo chiesto un intervento risolutivo, perché la problematica si ripresenta puntualmente ogni anno – sottolinea il sindaco Rosario Nuara –. Confidiamo che la Provincia inserisca quest’opera nel piano sul dissesto idrogeologico e ponga fine a una criticità che si trascina ormai da decenni». La SP 138 rappresenta un collegamento strategico tra i due Comuni e il suo ripristino è atteso da tempo dall’intera comunità.