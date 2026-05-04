Delia. Consegnati a Niscemi quanto raccolto a titolo di solidarietà dagli alunni del Comprensivo “Di Maria”

DELIA. A seguito dell’avvio della Raccolta di Beni Comunitaria “Insieme per Niscemi”, che nelle scorse settimane ha visto coinvolta tutta la comunità e, in particolare, i bambini e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Nino Di Maria” e le loro famiglie, stamane l’Amministrazione comunale, accompagnata da alcuni volontari della Protezione Civile e dai manutentori dell’ente, si è recata presso la cittadina colpita dal grave evento franoso a consegnare personalmente quanto è stato donato e raccolto dai nostri concittadini.

Un momento di emozionante coesione sociale quello di oggi che ha visto gli Assessori Daniela Gallo e Antonio Gallo impegnati nell’incontrare l’Amministrazione comunale di Niscemi, nella persona dell’Assessore Francesco Alesci, e l’Onorevole Rosetta Cirrone Cipolla, che hanno avuto il piacere di accoglierci e di ringraziare tutta la nostra comunità per la sua vicinanza e generosità. A loro va anche il nostro sentito ringraziamento per la collaborazione e l’ospitalità.

Dopo un primo momento, durante il quale sono state depositate la maggior parte dei beni (di natura alimentare e per la cura della persona) presso il Palazzetto dello Sport per essere poi distribuite alle famiglie in difficoltà, si è passati alla consegna delle donazioni (materiale di cartoleria vario, magliette, cappellini e cubotti portapenne) destinate ai cittadini niscemesi più giovani: i bambini e i ragazzi dei due Istituti Comprensivi “Francesco M.L. Salerno” e “Giovanni Verga”, i quali hanno attraversato momenti davvero difficili per via della chiusura di alcuni plessi ricadenti all’interno della “zona rossa”, ma che hanno fatto di tutto, nell’ottica della condivisione e dell’aiuto reciproco, per garantire ai cittadini più giovani e alle loro famiglie la “normalità”.

Il sindaco Bancheri ha ringraziato le Dirigenti Scolastiche dei due Istituti, la Prof.ssa Licia Concetta Salerno e la Prof.ssa Francesca Anna Maria Alesci, per l’accoglienza e per aver condiviso con noi questo bellissimo momento di SOLIDARIETA’.

Ringraziamenti infine anche per tutti gli attori coinvolti nella realizzazione della Raccolta: gli uffici preposti e i loro operatori, la Dirigente Scolastica dell’I.C. “Nino Di Maria”, Prof.ssa Giovanna Ambrosiano, e il personale scolastico, la Protezione civile per il prezioso contributo offerto, la Ditta Flexodelia srl per le sue donazioni a tema, tutte le associazioni che hanno dato una mano nella realizzazione della raccolta e, ovviamente, tutti i nostri concittadini, i nostri bambini e ragazzi e loro famiglie, per la loro partecipazione attiva all’iniziativa e la loro generosità.