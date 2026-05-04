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Caltanissetta. Dal 15 al 17 maggio Colibrì Infiniti Mondi e Officina degli Artisti promuovono Kairos, mostra personale di Ennio Paralisiti

Redazione 1

Caltanissetta. Dal 15 al 17 maggio Colibrì Infiniti Mondi e Officina degli Artisti promuovono Kairos, mostra personale di Ennio Paralisiti

Lun, 04/05/2026 - 18:09

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CALTANISSETTA. Colibrì Infiniti mondi da scoprire A.P.S.,  promuove in collaborazione con Officina degli artisti, Kairós, mostra personale di Ennio Paralisiti, a cura di Noemi Ballacchino, Manfredi Spagnoli e Alberto Antonio Foresta che si terrà dal 15 al 17 maggio 2026, a Caltanissetta.

Il progetto espositivo si sviluppa attorno al concetto di sincronicità, ispirato al pensiero di Carl Gustav Jung: un principio che mette in relazione eventi non causali attraverso il significato, generando connessioni inattese tra immagini apparentemente scollegate.
Le opere di Paralisiti si configurano come frammenti visivi sospesi tra reale e irreale, memoria e casualità. In questo spazio ambiguo e stratificato, la pittura si fa campo aperto, luogo di possibilità in cui ogni immagine diventa un nodo di relazioni, un punto di emersione del senso.

Lo spettatore è chiamato a un ruolo attivo: non semplice osservatore, ma parte integrante del processo interpretativo. Ogni opera invita a costruire connessioni personali, a lasciarsi attraversare da suggestioni intime e universali, in un continuo dialogo tra visibile e invisibile, riconoscibile e misterioso.

Kairós non offre risposte definitive, ma propone un’esperienza immersiva nella poetica del “caos ordinato”, restituendo un’immagine del presente come realtà fluida, fragile e in costante trasformazione. Le opere diventano così specchi di un tempo complesso e accelerato, tracce di un “vortice abissale” che l’artista tenta di catturare per un istante, prima che scivoli via. 

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