Caltanissetta. Amato (PSI Sicilia): “Solidarietà all’Ispedd; inaccettabile che le famiglie siano escluse dai processi decisionali per il benessere dei figli”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota di solidarietà di Calogero Jonathan Amato, Dirigente Regionale PSI Sicilia in merito alla solidarietà espressa nei riguardi dell’Ispedd e alle famiglie per la mancata revoca della convenzione tra l’Asp e l’Eubios.

“Esprimo la mia piena solidarietà all’associazione Ispedd e a tutte le famiglie che, ancora una volta, si trovano ad affrontare decisioni prese senza trasparenza e senza alcun coinvolgimento. La mancata revoca della convenzione tra l’Asp di Caltanissetta e il Centro diurno Eubios rappresenta una scelta che limita le possibilità di pluralità dei servizi e ignora completamente le famiglie, che vivono quotidianamente la realtà dei figli con disturbo dello spettro autistico.

Ritengo inaccettabile che le famiglie siano escluse dai processi decisionali che riguardano direttamente il benessere dei loro figli. È fondamentale ascoltare chi, con competenza e dedizione, conosce le esigenze reali delle persone assistite.

Ed è proprio per questo che ho deciso di dedicarmi anche alla politica: pur non ricoprendo ruoli istituzionali, ma solo di partito, desidero mettere la mia energia e il mio impegno al servizio di tutte le famiglie che affrontano ogni giorno queste difficoltà. Mi batterò con determinazione affinché i loro diritti siano rispettati e affinché il futuro dei loro figli sia migliore.

“Mi auguro – ha concluso – che le istituzioni competenti intervengano con urgenza, garantendo trasparenza, chiarezza e pieno coinvolgimento delle famiglie, affinché i diritti, la dignità e la qualità dei servizi non vengano compromessi. Desidero incontrare personalmente l’associazione Ispedd per ascoltare direttamente le loro esperienze e confrontarmi sulle esigenze concrete delle famiglie”.