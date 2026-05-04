Caltanissetta. Consorzio Universitario e locali di via Real Maestranza, il sindaco Tesauro: “Servono azioni immediate per garantire sicurezza, servizi e futuro agli studenti”

Il Sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, interviene con fermezza sulla lenta gestione delle attività del Consorzio Universitario, esprimendo preoccupazione per i ritardi e per l’assenza di interventi concreti su questioni prioritarie per la città e per la comunità studentesca. “In qualità di Sindaco e già Presidente del Consorzio Universitario – dichiara Tesauro – non posso che rilevare importanti criticità legate al mancato avvio dei lavori di ristrutturazione dei locali di via Real Maestranza ed alla realizzazione della mensa universitaria nel centro storico.” Il primo cittadino sottolinea come, a distanza di oltre quattro mesi dall’insediamento del Presidente del Consorzio, Ing. Gianluca Tumminelli, non risultino attivate le necessarie procedure amministrative per interventi urgenti e indifferibili. Ritardi che hanno creato conseguenze dirette e tangibili come la sospensione delle attività didattiche in presenza nei locali di via Real Maestranza, disposta dal Rettore dell’Università di Palermo per motivi di sicurezza. “Si tratta di una situazione che penalizza studenti, famiglie e docenti – prosegue il Sindaco di Caltanissetta – e che poteva e doveva essere evitata. Quando ho guidato il Consorzio, con le stesse risorse umane oggi disponibili, abbiamo avviato e portato avanti tutti i lavori necessari. Chiedo al Presidente Tumminelli di intervenire immediatamente per garantire la sicurezza degli spazi e la ripresa delle lezioni in presenza. È inaccettabile che si perda tempo in ricerche di personale esterno mentre restano inevase priorità urgenti e concrete». Tesauro richiama gli accordi definiti dalla precedente amministrazione comunale, che prevedevano l’utilizzo dei locali con lavori a carico del Consorzio, da scomputare dai canoni di locazione. Infatti da contratto di locazione, si evince che, “il Consorzio si impegna ad effettuare, anticipandone i costi, i lavori iniziali di manutenzione straordinaria”. “Non stiamo chiedendo l’impossibile – sottolinea Tesauro – Stiamo chiedendo ciò che è già stato fatto, con le stesse risorse umane in condizioni analoghe. Eseguire gli interventi urgenti necessari alla sicurezza così che si possa riaprire l’attività didattiche in presenza.” Il Sindaco evidenzia che, prima di immaginare scenari complessi o reperire risorse esterne, è necessario governare l’ordinario, mettere in sicurezza gli spazi, riattivare le lezioni in presenza e dare risposte concrete agli studenti. Particolare attenzione viene posta dal Sindaco Tesauro rispetto la realizzazione della mensa universitaria in centro storico. Un’opera strategica, promessa alla città e agli studenti, che sembra essere non attenzionata adeguatamente dal Presidente del Consorzio. “È un servizio essenziale, non più rinviabile, che rappresenta un tassello strategico per il rilancio del sistema universitario locale e per la rivitalizzazione del cuore della città.” Il Comune continua a operare per sostenere concretamente il Consorzio. Il primo cittadino ha avviato interlocuzioni con gli enti di controllo per ottenere un parere preventivo finalizzato a verificare, se è possibile azzerare i costi degli affitti che la precedente giunta Gambino aveva deliberato e posti a carico del consorzio universitario; un’operazione che libererebbe risorse preziose da reinvestire in servizi per gli studenti e nel potenziamento dell’offerta universitaria cittadina. “Il Comune sta facendo tutto ciò che è nelle sue possibilità – chiarisce il Sindaco – Non possiamo però supplire a chi ha il mandato e gli strumenti per agire.” Tesauro ricorda come la nomina del nuovo Presidente del Consorzio sia stata attesa per più di un anno, alimentando aspettative legittime, oggi purtroppo, dobbiamo registrare un immobilismo che rischia di compromettere un progetto di sviluppo su cui la città ha investito energie, risorse e visione. Il Sindaco ha richiesto la convocazione di un’assemblea dei soci del Consorzio Universitario. Una richiesta, reiterata che ancor oggi non ha avuto esiti o risposte. Il Sindaco Tesauro ribadisce il proprio impegno a difesa del progetto di rilancio dell’università a Caltanissetta: “Non permetteremo che inefficienze o ritardi ne compromettano il futuro. La città merita risposte, gli studenti meritano rispetto, il territorio merita sviluppo.”