San Cataldo. Registrato programma televisivo nel Parco Minerario di Gabara: protagonista la grande bellezza sancataldese

SAN CATALDO. In occasione della registrazione di un programma televisivo che andrà in onda sulla RAI, ieri pomeriggio ho avuto modo di rivivere ancora una volta, insieme ad altri amici, il suggestivo percorso alla scoperta del Parco Minerario di Gabara, articolato nei suoi diversi itinerari: scientifico, minerario, letterario e artistico. Il tutto immerso in un ambiente naturale di straordinaria bellezza.

Guidati dall’infaticabile Angelo La Rosa e accompagnati dall’interpretazione di attori straordinari, le zolfare sono tornate a vivere, restituendo voce e respiro a storie che sembravano ormai sepolte sotto cumuli di detriti. E, dulcis in fundo, con amici esperti sono andato alla scoperta di una quadriglia di Forni GIL sconosciuti ai più perché parecchio lontani dal circuito turistico classico.

E ogni volta la riflessione è la stessa, condivisa da tutti i presenti. Questo gioiello, visitato ogni anno da migliaia di persone e ormai ben oltre la notorietà locale, tanto da essere, a ragione, invidiato da molti comuni limitrofi, nasce dalla visione e dalla tenacia di privati cittadini che, con ostinazione, pazienza e il supporto del Corpo Forestale e di pochi sponsor, hanno creduto fosse possibile restituire valore a un territorio fino a ieri abbandonato. Il risultato è sotto gli occhi di tutti.