San Cataldo. Pellegrini dalla Svezia accolti al Collegio di Maria durante il loro cammino in Sicilia

SAN CATALDO. Pellegrini dalla Svezia ospitati al Collegio di Maria, durante il loro cammino in Sicilia. E’ quanto è stato fatto in termini di accoglienza per diversi gruppi di pellegrini che attraversano l’entroterra dell’Isola.

Il pellegrinaggio resta un’esperienza attuale: camminare, incontrare, condividere e riscoprire il senso del viaggio come esperienza umana e spirituale.

Anche la Sicilia ha il suo “cammino di Santiago”: un percorso di circa 180 chilometri tra colline e borghi dell’interno, lontano dal turismo di massa, che valorizza territori, comunità e accoglienza. E San Cataldo, con il supporto dell’arciprete don Alessandro Giambra, si sta distinguendo non poco per la sua ospitalità e senso dell’accoglienza a favore di pellegrini che, anche dalla lontana Svezia, hanno trovato sostegno e ristoro.