San Cataldo: il Santo Patrono come specchio dell’identità cittadina oltre la devozione: il 29 maggio convegno all’Auditorium “Saporito”

SAN CATALDO. Venerdì 29 maggio 2026 alle ore 09.30, l’Auditorium “G. Saporito” della Banca di Credito Cooperativo (BCC) ospiterà il 2° Convegno dal titolo: “San Cataldo: Il santo patrono cittadino tra Storia, Fede e Tradizione”.

L’obiettivo dell’evento è leggere la figura del santo <<non solo in chiave devozionale – ha sottolineato il sindaco Gioacchino Comparato, ma anche come simbolo fondante dell’appartenenza della comunità al proprio territorio>>.

In questo contesto, il legame con la città di Cirò Marina (Crotone) sarà testimoniato dalla presenza ufficiale, al convegno, della sindaca Mariagrazia Panebianco, a conferma di una radice culturale comune che lega i due territori ben oltre i confini regionali.

L’iniziativa pone al centro il coinvolgimento attivo del mondo della scuola, grazie alla partecipazione di dirigenti, docenti e studenti degli istituti comprensivi statali “P. Balsamo” e “G. Carducci”, il Liceo Artistico “F. Juvara”, I.P.S.A.S.R. ‘Rosario Livatino’ ed Euroform – Scuola Professionale dei Mestieri.

Il programma degli interventi vedrà il contributo di figure di rilievo: la Lectio Magistralis sarà tenuta dal Prof. Cav. Ciro Romano, Magnifico Rettore dell’Università Popolare Cattolica “Montemurro-D’Ippolito” (Portici-Napoli) e Referente presso la Pontificia Accademia di Teologia (Vaticano). La sua analisi sarà integrata dall’intervento di Luigi Bontà, docente storico e ricercatore nel campo della storia contemporanea e della cultura, e di Aldo Alu’, docente di religione.

Saranno presenti all’incontro l’arciprete Alessandro Giambra e Alessandro Foglietta, “emerito sindaco” di Supino (FR) e già europarlamentare. Sarà inoltre presente Caterina Amodeo, Responsabile per i gemellaggi.

L’evento acquisirà un’ulteriore dimensione solenne con la partecipazione delle delegazioni degli ordini dinastici e storici, i quali, attraverso l’esposizione di labari e divise, offriranno una testimonianza materica della continuità araldica del luogo.

A sottolineare l’importanza dell’evento, il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato, che ha evidenziato come l’obiettivo sia <<restituire ai cittadini, e in particolare agli studenti, la consapevolezza che la storia locale non sia un semplice ricordo del passato, ma una risorsa preziosa e attuale. In quest’ottica, ha aggiunto, l’intervento del Prof. Romano sarà l’occasione ideale per approfondire l’eredità culturale legata alla figura di San Cataldo, attraverso una lente rigorosa e innovativa>>.

Nello stesso senso si inserisce la dichiarazione dell’assessora alla Cultura e all’Istruzione, Marianna Guttilla, che ha evidenziato l’importanza di <<rendere la riscoperta delle radici un momento di condivisione tra le generazioni, coinvolgendo studenti e cittadini in un unico percorso. L’auspicio è che il convegno possa arricchire il dialogo sulla valorizzazione del patrimonio locale>>.