Salute

Roland Garros, oggi Zverev-De Jong – Diretta

AdnKronos

Roland Garros, oggi Zverev-De Jong – Diretta

Dom, 31/05/2026 - 14:57

Condividi su:

(Adnkronos) – Caccia ai quarti per Alexander Zverev. Oggi, domenica 31 maggio, il tennista tedesco sfida Jesper de Jong – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Zverev arriva dalla vittoria nell'ultimo turno contro Halys, mentre De Jong ha battuto, a sorpresa, Khachanov.  In caso di passaggio del turno, Zverev affronterà nei quarti il vincente di Jodar-Carreno Busta.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta