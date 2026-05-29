Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta, XXIV torneo: i vincitori del primo turno

Ieri giovedì 28 maggio, presso Eclettica Street Factory, si è giocato il primo turno del XXIV torneo interno (campionato periodico) valido per il Ranking Nazionale Live e per il Ranking interno “Eclettica”. Undici giocatori più un giocatore ghost divisi in tre tavoli, tavolo 1: Giulia Gulino, Vincenzo Falzone, Gabriele Taschetti e Claudio Lombardo; tavolo 2: Luigi Tricoli, Martino Brucato, Maurizio Giunta e Calogero Maira; tavolo 3: Maria Pia Matraxia, Andrea Kiswarday, Giancarlo Ciulla e Il giocatore Ghost. “ Purtroppo un impegno improvviso di un giocatore non ha permesso di essere in dodici e fare tre tavoli da quattro giocatori. – dichiarano dal direttivo – Comunque ci siamo divertiti lo stesso: le partite sono state sono state molto equilibrate specialmente nei tavoli uno e due.” La serata è iniziata alle 21.00 con un panino e qualche bibita, poi alle 21,30 si è iniziato a giocare nei tavoli posti all’esterno della struttura godendosi il primo fresco estivo. Dopo il movimento dei carri armati in plastica colorata ed il lancio dei dadi sulla plancia dedicata verso le 23,30 si è conclusa la serata con la vittoria ai rispettivi tavoli di Calogero Maira, Giulia Gulino e Andrea Kiswarday (i Bonnie e Clyde del Risiko! nazionale dopo le affermazioni di Firenze e Catania). “L’inizio di questo torneo non è stato “scoppiettante” come i precedenti – dichiarano sempre dal direttivo – ma sappiamo, come ogni anno, con gli ultimi impegni scolastici ed universitari, tanti ragazzi rinunciano, giustamente. Sappiamo che man mano che il torneo va avanti avremmo altre presenze e qualche gradito ritorno.” Intanto una delegazione di Risikanti nisseni è in partenza per Vicenza dove da sabato a lunedì ci saranno tre giorni di Risiko! Vincenzo Falzone, Giulia Gulino, Maurizio Giunta e Andrea Kiswarday saranno impegnati sabato e domenica a giocare il 59° Raduno Nazionale (raduno del Nord) e lunedì il 4° Master di Venezia. Due eventi importanti che vedranno la presenza dei giocatori che occupano la classifica Ranking Nazionale Live nelle prime tre posizioni: Andrea Kiswarday RCU Eclettica CL primo, Marco Ricci RCU Gerenzano secondo e Daniele Briganti RCU Torino terzo. Tutti raggruppati in circa 300 punti. “Sarà una bella sfida tra tre giocatori, compreso il nostro Andrea, – dichiarano sempre dal direttivo del Club – che sono in piena forma e che stanno dando il loro meglio per aggiudicarsi il vertice della classifica”.