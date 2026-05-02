Riina family life’, il figlio del boss ospite di una radio ungherese. Brani del libro letti da personaggi noti, tra cui Cicciolina. Risate in studio

“Dobbiamo baciare un anello col sigillo?”, esordisce il conduttore Sebestyén Balázs, in redazione assieme a Rákóczi Feri e Ráskó Eszter. Giuseppe Salvuccio RIINA, figlio del boss corleonese Totò RIINA, morto in carcere, si schermisce: “No, no, non bisogna baciare alcun anello”. In studio ridono. Per quattro mesi ogni mattina il programma Balázsék – il morning show radiofonico più seguito in Ungheria trasmesso su Rádió 1 con una media di 1,6 milioni di ascoltatori e anche in un canale dedicato su Youtube, sui social e podcast – ha dedicato spazio tra il serio e l’ironico al libro ‘RIINA family life’, scritto dal terzogenito del superboss dopo avere scontato 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa. Come sigla la musica de il Padrino, quasi ogni mattina si sono alternati nella lettura di una pagina del libro personaggi ungheresi famosi: attori, cantanti, influencer, celebrità. Tra questi anche Péter Tasnádi, tra le figure più conosciute del mondo criminale ungherese, 16 anni in carcere per lesioni personali gravi, estorsione, abuso di armi da fuoco e tentativo di omicidio. L’ultima puntata, a fine aprile, con Ilona Staller, in arte Cicciolina, ex pornostar, eletta nel Parlamento italiano alla fine degli anni Ottanta nel Partito Radicale. Da lei nessun accenno alla mafia e a RIINA, solo la felicità per la vittoria del partito Tisza alle recenti elezioni contro Orban. “Finora abbiamo sentito parlare di omicidi, sentenze, attentati. Tu hai scritto questo libro per mostrare il lato positivo di tuo padre?”, chiedono gli intervistatori a Salvuccio RIINA. “Per quanto mi riguarda, in famiglia vivevamo una vita normale. Per noi bambini la cosa più importante era che vivevamo nell’amore”, la risposta. In studio ridono e commentano: “Questo è rassicurante, non avrei potuto vivere con l’idea che un boss mafioso non viva nell’amore…”. E con il tono umoristico che contraddistingue il programma, insistono: “Tuo papà portava il lavoro a casa?”. RIINA non si scompone: “No, a casa non ci sono mai state riunioni mafiose, non venivano capi mafiosi da noi. Io posso giudicarlo solo in base a ciò che ho vissuto a casa, a come l’ho visto come padre in famiglia. Non posso giudicarlo sulla base delle notizie dei giornali o di ciò che abbiamo sentito su di lui dalla tv”. “Speriamo che il libro sia più interessante di questa intervista”, ridono i conduttori del morning show dopo avere liquidato l’ospite.