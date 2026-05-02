Nell’agrigentino, droga e tentata violenza sessuale: arrestato

Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Il gip del tribunale di AGRIGENTO, Michele Dubini, ha convalidato il fermo di Pierluigi Aleo, 37 anni, di Favara, disponendo l’obbligo di dimora con permanenza domiciliare dalle 21 alle 7. L’arresto e’ avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 aprile quando i carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata di una donna che denunciava di essere trattenuta in casa e minacciata. La stessa ha poi sporto denuncia per tentata violenza sessuale. I militari, autorizzati dal pm Alessandra Chiffi, hanno forzato la tapparella e sono entrati nell’appartamento trovando Aleo seminudo e sul comodino mezzo panetto di hashish da 49 grammi. Sequestrati in totale 53 grammi di hashish, mezzo grammo di cocaina, due bilancini, un cutter e 40 scatole di cellulari, 6 telefoni, 10 sim e 24 carte di credito altrui. Aleo, assistito dall’avvocato Daniele Re, ha ammesso il possesso sostenendo fosse per uso personale. Il giudice ha respinto la tesi rilevando che la droga era divisa in involucri, il quantitativo superava il limite e la presenza di bilancini indicava spaccio. Aleo ha precedenti per stupefacenti e situazione economica precaria.