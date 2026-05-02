15.000 moto Harley sfilano a Senigallia, tra loro anche Sal Da Vinci

Circa 15.000 moto Harley-Davidson, provenienti da tutta Europa, hanno sfilato questa mattina a Senigallia per la grande parata del terzo giorno dell’European Spring Rally, in programma fino a domani, 3 maggio 2026. Tra i partecipanti anche un centauro speciale, SAL DA VINCI, recente vincitore del Festival di Sanremo, che questa sera salirà sul palco dell’evento. Insieme a lui si esibirà anche Angelica Bove, protagonista tra le Nuove Proposte dell’ultimo festival della canzone italiana. La quattro giorni marchigiana ha visto la musica dal vivo protagonista ogni sera. Durante il weekend si esibiscono anche i vincitori del recente Harley-Davidson Music Contest. A completare il programma, DJ Ringo e Toky di Virgin Radio mantengono alta l’energia con una colonna sonora perfettamente in linea con lo spirito Harley-Davidson. “L’European Spring Rally segna l’inizio ufficiale della stagione motociclistica 2026 per Harley-Davidson in Europa ed è un grande momento di incontro per la nostra community,” commenta Francesco Vanni, managing Director e direttore vendite EMEA di Harley-Davidson. “Senigallia è il luogo ideale: mare, piazze aperte, storia e splendidi percorsi di guida, che permettono di vivere l’evento come un festival a cielo aperto, gratuito e aperto a tutti. Le moto sono al centro: nell’Expo si possono scoprire da vicino modelli iconici come Street Glide Limited e Road Glide Limited”. Cuore del rally è la Harley-Davidson Expo, con una selezione della gamma motociclistica 2026. “La musica è parte del DNA Harley-Davidson – prosegue Francesco Vanni -. Con il Music Contest vogliamo dare spazio a nuovi talenti europei, offrendo loro un palco importante e un pubblico internazionale. Le serate di musica dal vivo trasformano Senigallia in un vero festival aperto a tutti. Dopo Senigallia, il calendario prosegue con appuntamenti chiave come la Bagger World Cup al Mugello, l’European H.O.G. Rally di Cascais e la European Bike Week di Faaker See – conclude Vanni -. Ogni evento è un’occasione per ritrovarsi, vivere la libertà e creare ricordi insieme ogni sera”.