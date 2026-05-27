Renault Rafale, il Caudron C.460 torna a volare dopo 90 anni

(Adnkronos) – Sullo sfondo dell’evento aeronautico “Le Temps des Hélices”, Renault ha riportato nei cieli uno dei simboli più affascinanti della propria storia: il leggendario Caudron Rafale C.460. Il velivolo, protagonista negli anni Trenta di numerosi record di velocità, è tornato a volare il 23 maggio a La Ferté-Alais, alle porte di Parigi, celebrando così il legame tra tradizione aeronautica e innovazione moderna. Renault ha scelto di valorizzare il proprio patrimonio tecnico e storico attraverso un accurato programma di restauro. L’intervento, avviato nel luglio 2024 da Aéro Restauration Service sotto la direzione del restauratore Bruno Ducreux, ha richiesto il completo smontaggio della struttura, verifiche approfondite e numerosi collaudi prima del ritorno in volo del velivolo. Il ritorno del Caudron Rafale non rappresenta soltanto un omaggio al passato. Renault ha infatti costruito negli ultimi anni un forte collegamento tra l’eredità aeronautica del marchio e l’attuale strategia prodotto. Non è un caso che il nome Renault Rafale sia stato scelto per il SUV coupé di segmento D presentato nel 2023 al Salone dell’Aeronautica di Parigi. La scelta di presentare il modello accanto allo storico Caudron durante l’anteprima mondiale a Le Bourget aveva già evidenziato la volontà della Casa francese di recuperare un’identità fatta di aerodinamica, prestazioni e innovazione tecnologica. Oggi quel percorso trova continuità anche nel ritorno in volo del celebre C.460. L’attuale Renault Rafale rappresenta il vertice della gamma della Marca e punta su motorizzazioni elettrificate, tecnologia avanzata e una forte componente emozionale. La versione hyper hybrid E-Tech plug-in sviluppa fino a 300 CV grazie alla combinazione di motore termico e unità elettriche, offrendo un’autonomia in modalità completamente elettrica fino a 105 km.

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