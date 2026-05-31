Prefettura Caltanissetta, il 2 giugno celebrazioni dell’80° anniversario della Repubblica Italiana

Si svolgeranno nella mattinata del 2 giugno le celebrazioni istituzionali dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, promosse dalla Prefettura U.T.G. di Caltanissetta presso il Monumento ai Caduti e il Palazzo del Governo, in un momento solenne dedicato alla memoria e ai valori fondanti l’ordinamento costituzionale dello Stato. La cerimonia avrà inizio alle ore 9.30 al Monumento ai Caduti con lo schieramento del Picchetto d’Onore. Seguiranno l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro in omaggio ai Caduti. Nel corso della commemorazione sarà data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cui seguirà l’allocuzione del Prefetto Licia Donatella Messina. Previsti inoltre lo sfilamento dei reparti inquadrati in Viale Regina Margherita, ove si muoverà la Bandiera tricolore, sorretta dagli studenti degli istituti comprensivi “Caponnetto Sciascia”, “Martin Luther King” e “Vittorio Veneto”, e varie performance curate da questi e dagli allievi dell’Istituto “Mottura”, quale testimonianza dell’impegno civile anche dei più giovani, nel segno della coesione sociale e delle pari opportunità. Nella circostanza, lungo tutto il Viale Regina Margherita saranno posizionati gli automezzi utilizzati nell’ambito delle attività istituzionali delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato. Il corteo, guidato dal Prefetto, accompagnato dai Sindaci dei Comuni, dai vertici delle Forze dell’Ordine e dai Dirigenti degli Enti Pubblici della Provincia, raggiungerà poi il Palazzo del Governo, ove, alle ore 10.30, si terrà la premiazione degli studenti vincitori del concorso “Sostenibilità del patrimonio culturale”, dedicato alla valorizzazione del Monumento ai Caduti. Nel corso della cerimonia, il Prefetto procederà alla consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nei confronti dei seguenti cittadini, distintisi per meriti civili e professionali nello svolgimento del proprio servizio alla collettività: Avv. Calogero Ferlisi e Prof.ssa Maria Luisa Sedita, che verranno insigniti del titolo di “Ufficiale”; Sig.ra Rita Cascino, Dott. Giovanni D’Ippolito e Dott.ssa Maria Chiara Fiammetta, ai quali sarà conferito il titolo di “Cavaliere”. La cerimonia si concluderà con l’esecuzione dell’Inno alla gioia da parte degli studenti degli istituti comprensivi sopra menzionati. Alle ore 18,00, presso il Monumento ai Caduti, l’ammaina bandiera concluderà il programma delle celebrazioni istituzionali. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.