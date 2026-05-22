Gela, firmata l’ordinanza dirigenziale per ripristinare l’originario accesso di via delle Acacie

Gela. Il dirigente del Settore Ambiente, Giovanni Curaba, ha firmato una ordinanza che dà esecuzione immediata dell’ordinanza del Tar Sicilia Sezione I^ , con la quale è stato disposto che “nelle more della definizione del giudizio nel merito nonché in considerazione del prossimo inizio della stagione balneare”, sia garantito un accesso pedonale al mare in Via delle Acacie, anche attraverso un percorso pedonale (di agevole fruibilità) perimetrale rispetto alla proprietà”;L’ordinanza fa seguito al sopralluogo congiunto del 20 Maggio ad opera del Sindaco Terenziano di Stefano, del Comando di Polizia Municipale, Sovrintendenza di Caltanissetta e Capitaneria di Porto di Gela. Il signore Yves Gardiol dovrà garantire temporaneamente ai residenti l’accesso, alle identiche condizioni delle quali gli stessi hanno goduto in passato, dispensando, in tal caso, il Comune di Gela da ogni responsabilità di qualsivoglia natura.Non potranno essere introdotti oltre al cancello nè autoveicoli, né veicoli a due ruote. Saranno ammessi passeggini per bambini e carrozzine per persone diversamente abili. Avranno sempre e comunque accesso i mezzi di soccorso, tutte le volte che se ne presentasse la necessità.