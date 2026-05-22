Anas informa che martedì 25 maggio, dalle ore 9 alle ore 17, lungo l’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” verrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Palermo dal km 84,600 (svincolo di Santa Ninfa) al km 76,500 (svincolo di Salemi). Sarà interdetta al transito anche la rampa dello svincolo di Santa Ninfa nella carreggiata in direzione Palermo.Gli utenti che percorrono la A29 in direzione Palermo potranno uscire dall’autostrada allo svincolo di Santa Ninfa, percorrere la strada statale 119 e rientrare in autostrada dallo svincolo di Salemi.Durante le ore di chiusura verranno effettuati alcuni lavori all’interno della Galleria Planeta.
Sicilia, Anas: per lavori chiuso un tratto sulla A29 “Palermo-Mazara del Vallo”
Ven, 22/05/2026 - 11:52
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