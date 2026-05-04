NVIDIA GeForce NOW introduce i server di classe RTX 5080

(Adnkronos) – A partire da questo mese, l'architettura dei server virtuali NVIDIA per GeForce NOW viene aggiornata con prestazioni di classe RTX 5080, rendendo disponibili nuove capacità di calcolo per la quasi totalità della libreria Ready-to-Play. Questo upgrade tecnologico permette di fruire nel cloud di frame rate elevati e una latenza ridotta, avvicinando l'esperienza remota a quella dell'hardware locale di ultima generazione. L'aggiornamento dell'infrastruttura Ultimate sblocca il supporto per lo streaming con risoluzioni fino a 5K a 120 FPS. Per i contesti competitivi, il sistema permette di raggiungere i 360 FPS a 1080p. Sotto il profilo della resa visiva, vengono integrate tecnologie proprietarie NVIDIA. L'integrazione di queste tecnologie avanzate trasforma radicalmente l'esperienza di gioco nel cloud attraverso l'impiego del DLSS 4, che sfrutta l'intelligenza artificiale e reti neurali di ultima generazione per il super-campionamento, permettendo di ricostruire immagini ad alta definizione partendo da risoluzioni inferiori e garantendo così una qualità visiva superiore anche durante lo streaming. A questo si affianca il protocollo NVIDIA Reflex, una soluzione finalizzata all'ottimizzazione della pipeline di rendering che riduce drasticamente la latenza di sistema, rendendo il gameplay estremamente reattivo e minimizzando il ritardo tra l'input dell'utente e l'azione visualizzata a schermo. Infine, il Ray Tracing evoluto completa il profilo tecnico attraverso una tecnica di simulazione fisica della luce che calcola il percorso dei raggi in tempo reale, generando riflessi, ombre e un'illuminazione globale fotorealistica anche nei titoli più complessi dal punto di vista grafico. Il potenziamento hardware accompagna l'inserimento di 12 nuovi titoli nel catalogo durante il mese di maggio. Tra le pubblicazioni di maggior rilievo figurano i lanci in contemporanea con le versioni fisiche e digitali (Day One) di produzioni ad alto budget.

Il 19 maggio è previsto l'arrivo di Forza Horizon 6 su Steam e Xbox, accessibile anche tramite Game Pass. Segue, il 27 maggio, l'esordio di 007 First Light su molteplici piattaforme, tra cui Epic Games Store e Microsoft Store. Oltre ai titoli di punta, la settimana corrente vede l'ingresso di titoli come Heroes of Might and Magic: Olden Era e INDUSTRIA 2, mentre nel corso del mese si aggiungeranno opere quali Conan Exiles, Outbound e Deep Rock Galactic: Rogue Core.

In parallelo all'espansione del catalogo, si segnala un tributo al 30° anniversario di Firaxis Games, con l'integrazione di diversi classici strategici dello studio in modalità "Install-to-Play", rafforzando l'offerta dedicata agli appassionati del genere.

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