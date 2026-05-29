Marianopoli. Forza Democratica segnala utilizzo promiscuo del parcheggio dell’edificio comunale Pascoli anche per automezzi del servizio di igiene urbana

MARIANOPOLI. Con una nota, il Consigliere Calogero Vaccaro del gruppo consiliare “Forza Democratica Marianopoli” del Comune di Marianopoli, nell’ambito delle sue prerogative istituzionali, ha formalizzato, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 43 e del Regolamento del Consiglio Comunale, artt. 29 e 30, una richiesta di atti ed informazioni relativamente all’utilizzo promiscuo del piazzale dell’edificio comunale Giovanni Pascoli per il parcheggio di automezzi ed attrezzi del Comune (Scuolabus, motofurgone, autovetture di servizio, ecc.) e gli automezzi ed attrezzature utilizzati per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana di codesto Comune (auto compattatori, cassonetti e contenitori dei rifiuti, ecc.).

Nella nota, indirizzata al Sindaco, al Responsabile del Settore Tecnico, al Responsabile del Settore Economico Finanziario, al Presidente del Consiglio Comunale, Segretario Comunale ed al Prefetto, si legge che i servizi di igiene urbana del Comune di Marianopoli (Servizi di Raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati e servizi accessori), a seguito di affidamento in appalto e con le modalità indicate nel contratto d’appalto, nel relativo Capitolato Speciale e nella relazione dell’aggiudicatario sulle modalità di espletamento, ecc., sono gestiti da un privato Raggruppamento Temporaneo di Imprese e che dalla suddetta data di affidamento del servizio ed almeno dal 2021 ad oggi, il piazzale ovest dell’edificio comunale Giovanni Pascoli, già sede municipale e ad uso di pubblici uffici (archivio comunale) nonché sede ancora attualmente dell’istituto comprensivo della scuola primaria e secondaria, viene utilizzato ed è adibito ad autoparco degli automezzi ed attrezzature utilizzati per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana del Comune di Marianopoli (auto compattatori, cassonetti e contenitori dei rifiuti, ecc.) nonché, a parere del Consigliere Vaccaro, quale verosimile stazione di stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani attraverso il trasbordo dei rifiuti dai mezzi utilizzati per la raccolta ad un grosso autocompattatore che staziona stabilmente nel detto piazzale.

Ancora, dalla richiesta di accesso, si rileva che in detto piazzale, all’ora di entrata ed uscita degli scolari dalle lezioni, sempre promiscuamente con i mezzi del Comune e quelli del servizio di igiene urbana, vi parcheggiano e vi transitano gli scolari ed i loro genitori con le loro rispettive auto allorché gli stessi vanno a lasciare o prelevare i propri figli.

Per quanto rappresentato, il Consigliere Comunale dell’opposizione Vaccaro, da parte sua, non ritiene assolutamente opportuno, legittimo ed idoneo ai fini anche della tutela della salute pubblica e del buon andamento della pubblica amministrazione che detto piazzale dell’edificio in questione già destinato e utilizzato al servizio degli uffici pubblici comunali (archivio, ecc.) nonché sede, in atto, dell’istituto comprensivo della scuola primaria e secondaria, venga utilizzato, per come sopra descritto dalla ditta appaltatrice.

Inoltre il Consigliere Vaccaro, nella richiesta esprime le sue considerazioni ritenendo: che la pubblica amministrazione persegue i propri obiettivi attraverso l’adozione e l’attuazione di atti e provvedimenti formali; che la pubblica amministrazione persegue obiettivi di trasparenza e di interesse pubblico; che l’utilizzo del patrimonio e delle risorse pubbliche va esercitato attraverso regolari e formali autorizzazioni; che non gli risulta che il Comune abbia motivi di pubblico interesse o obblighi particolari per consentire alla ditta appaltatrice dei servizi di igiene urbana l’utilizzo del suddetto piazzale per le finalità rappresentate; che la destinazione d’uso del piazzale in questione (al servizio di uffici pubblici e scuole) non è compatibile con quella di autoparco di automezzi ed attrezzature per l’esecuzione di servizi di igiene urbana nonché quella di verosimile stazione di stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani, soggette probabilmente a particolari autorizzazioni e anche di carattere sanitario; che l’utilizzo promiscuo e presuntivamente abusivo, del piazzale per come rappresentato ed in particolare per l’esercizio di stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani attraverso il trasbordo dei rifiuti dai mezzi utilizzati per la raccolta ad un grosso autocompattatore e nei contenitori e cassonetti che stazionano stabilmente nel detto piazzale, espone a pregiudizio e pericolo per la salute e la pubblica incolumità.

Per tali motivazioni ed ai fini della trasparenza dell’attività amministrativa, per conto anche del proprio gruppo consiliare, il Consigliere di opposizione Vaccaro, ha richiesto di avere dagli Organi del Comune, le seguenti notizie ed informazioni:

1) se esistono autorizzazioni, compreso quella sanitaria, per l’utilizzo promiscuo del piazzale per i mezzi e le attrezzature della nettezza urbana e l’esercizio di stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani attraverso il trasbordo dei rifiuti dai mezzi utilizzati per la raccolta ad un grosso autocompattatore e dei contenitori e cassonetti che stazionano, all’uopo, stabilmente nel detto piazzale;

2) se è regolare l’uso promiscuo di detto piazzale-autoparco per i mezzi e le attrezzature della nettezza urbana e l’esercizio di stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani e quelli del comune, specie lo scuolabus;

3) a che titolo viene consentito alla ditta appaltatrice dei servizi di igiene urbana del Comune di Marianopoli di utilizzare quale proprio autoparco e stazione di stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani, il piazzale in questione;

4) se l’uso di detto piazzale, per come sopra rappresentato, è consentito alla suddetta ditta a titolo oneroso, gratuito o quant’altro e se all’uopo sono stati adottati provvedimenti amministrativi da parte di codesto Comune ai fini della concessione in uso e la relativa decorrenza;

5) se l’uso è consentito a titolo oneroso, con quale provvedimento è stato stabilito il quibus da corrispondere a codesto Comune e se lo stesso, eventualmente, è stato regolarmente corrisposto ed incassato dal Comune;

6) chi è il dipendente responsabile del procedimento inerente il servizio di utilizzo di detto piazzale.

Inoltre, in correlazione alla richiesta di informazioni, è stato chiesto il rilascio, per quanto di rispettiva competenza, di avere rilasciata copia dei seguenti atti e provvedimenti amministrativi se ed in quanto in possesso, esistenti ed adottati dal Comune:

a) Copia dell’eventuale atto di concessione in uso del piazzale di che trattasi;

b) Copia dei provvedimenti amministrativi eventualmente adottati per la Concessione in uso del suddetto piazzale;

c) Copia della eventuale relazione di stima del quibus da corrispondere a codesto Comune per detto uso e la documentazione contabile a dimostrazione dell’eventuale corresponsione ed incasso del corrispettivo;

d) Copia di eventuale autorizzazione sanitaria per l’uso promiscuo del piazzale per i mezzi e le attrezzature della nettezza urbana e l’esercizio di stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani e gli automezzi del Comune, scuolabus e quant’altro.

Marianopoli 28.05.2026

Il Consigliere Comunale

(Forza Democratica Marianopoli)