L’ombra del Fire Phone: Amazon non esclude il ritorno dello smartphone

(Adnkronos) – Amazon non chiude definitivamente la porta al settore della telefonia mobile, ma lo fa con la cautela di chi ha già pagato il prezzo di un debutto infelice. Panos Panay, attuale guida della Divisione dispositivi e servizi del gruppo, ha recentemente affrontato le indiscrezioni riguardanti il presunto sviluppo di un nuovo hardware, glissando su una smentita categorica. Durante un'intervista con il Financial Times, l'ex dirigente Microsoft ha descritto l'eventualità di un nuovo smartphone come un obiettivo non necessariamente primario, pur ammettendo che negarne l'esistenza in modo assoluto risulterebbe fuorviante. La strategia comunicativa di Panay sembra riflettere la complessità di un mercato in cui il confine tra telefono tradizionale e assistente personale avanzato si fa sempre più sfumato. Al centro delle speculazioni si trova il progetto codificato internamente come Transformer, un dispositivo che dovrebbe integrare nativamente le potenzialità di Alexa Plus. A differenza del Fire Phone, naufragato oltre dieci anni fa a causa di un ecosistema limitato e di scelte hardware poco convincenti, la nuova scommessa di Amazon punterebbe sulla trasformazione del form factor classico. Secondo Panay, sebbene lo smartphone come lo conosciamo oggi non sia destinato a scomparire, l'intero comparto sta attraversando una fase di mutamento profondo che richiederà un decennio per compiersi. Le ricerche interne starebbero esplorando diverse direzioni, oscillando tra il design di un telefono essenziale e quello di wearable potenziati dall'intelligenza artificiale, suggerendo che il prodotto finale potrebbe discostarsi sensibilmente dai canoni estetici attuali. La prudenza di Amazon trova giustificazione non solo nei precedenti aziendali, ma anche nel percorso professionale dello stesso Panay, che in Microsoft ha supervisionato il lancio del Surface Duo senza riuscire a scalfire il duopolio di Apple e Google. L'attuale fase di sviluppo sembra quindi orientata a identificare una nicchia tecnologica capace di giustificare un nuovo ingresso in un mercato ormai saturo. Invece di competere frontalmente con i produttori di hardware tradizionale, l'azienda sembra intenzionata a sfruttare l'integrazione tra intelligenza artificiale generativa e nuovi dispositivi indossabili.

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