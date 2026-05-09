Lecce-Juventus, gol annullato a Kalulu: era fuorigioco di Vlahovic?

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Proteste e polemiche in Lecce-Juventus. Oggi, sabato 9 maggio, i bianconeri hanno affrontato i salentini nella 36esima giornata di Serie A, in una partita condizionata anche da alcune decisioni arbitrali che hanno provocato le veementi proteste dei giocatori della Juve e di Spalletti in panchina. Tra tutte i due gol annullati ai bianconeri nel secondo tempo, soprattutto quello segnato da Kalulu per fuorigioco giudicato attivo di Vlahovic. Succede tutto al 59'. La Juventus trova il raddoppio con un azione avvolgente: Kalulu inizia l'azione e si inserisce sul primo palo, battendo ancora Falcone calciando di prima con il destro. L'arbitro Colombo in un primo momento convalida la rete, ma viene richiamato dal Var per un possibile fuorigioco attivo di Vlahovic. Il direttore di gara va quindi al monitor, con le immagini che mostrano la pressione dell'attaccante serbo sul difensore del Lecce Siebert, negandogli così la possibilità di intervenire. Colombo decide quindi di annullare il gol, tra le proteste bianconere.

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