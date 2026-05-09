Hantavirus: in quarantena anche cittadino sudafricano a Padova. Era sull’aereo

E’ tenuto sotto stretta osservazione dal personale sanitario, in quarantena, a Padova, un cittadino sudafricano arrivato a Venezia da Amsterdam il 26 aprile scorso, che era fra i passeggeri che a Johannesburg si sono imbarcati su un aereo, a bordo del quale era salita per pochi minuti prima del decollo una donna, poi deceduta in conseguenza di un’infezione da hantavirus. Lo riferisce la Regione del Veneto.

“Il cittadino straniero è collaborativo – afferma il presidente della Regione, Alberto Stefani -, non presenta alcun sintomo e gode di buona salute. Il contatto con la persona deceduta non è stato né ravvicinato, né prolungato. Per questo è considerato soggetto a basso rischio. In via precauzionale potrà sottoporsi nelle prossime ore a un test previsto dal Ministero della Salute. L’assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, il direttore dell’Area Sanità Sanità e Sociale, Giancarlo Ruscitti e la dirigente della Prevenzione, Francesca Russo sono in contatto costante con il Ministero. Sebbene tutti i fattori indichino un rischio molto ridotto, terrò personalmente informati i veneti sull’evoluzione del caso”, conclude.