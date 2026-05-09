Guillermo Thomas Silva vince la seconda tappa del Giro d’Italia e diventa la nuova Maglia Rosa

Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) ha vinto la seconda tappa del Giro d’Italia 109, la Burgas-Veliko Tarnovo di 221 km, conquistando la Maglia Rosa di leader della classifica generale.

Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

ORDINE D’ARRIVO

1 – Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) – 221 km in 5h39’25”, media di 39.067 km/h

2 – Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) s.t.

3 – Giulio Ciccone (Lidl-Trek) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team)

2 – Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) a 4″

3 – Egan Bernal (Netcompany Ineos) a 4″

LE MAGLIE UFFICIALI

Le maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI

Maglia Rosa , leader della Classifica Generale, sponsorizzata Io Sono Friuli Venezia Giulia – Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team)

, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Maglia Ciclamino , leader della Classifica a Punti, in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency – Paul Magnier (Soudal Quick-Step)

, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con Maglia Azzura , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Banca Mediolanum – Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/2001, sponsorizzata Conad – Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team)

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa e nuova Maglia Rosa Guillermo Thomas Silva ha dichiarato: “Sono al settimo cielo. E’ la mia seconda tappa in carriera al Giro d’Italia e sono già riuscito a vincere e a prendere addirittura la Maglia Rosa. Stavo bene, ma non credevo di riuscire a ottenere un successo del genere. Devo ringraziare Christian Scaroni, che mi ha aiutato sia nell’inseguimento agli uomini di testa che nel lanciare lo sprint. Penso che non dimenticherò mai questa giornata”.