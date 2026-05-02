Gp Miami, Norris vince la sprint davanti a Piastri e Leclerc

(Adnkronos) – Il campione del mondo in carica Lando Norris vince la gara sprint del Gp di Miami di Formula 1 oggi, sabato 2 maggio. L'inglese della McLaren si impone davanti al compagno di scuderia, l'australiano Oscar Piastri, e al monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Il leader del mondiale Kimi Antonelli si piazza quarto con la Mercedes ma una penalità di 5 secondi lo fa scivolare in sesta posizione alle spalle del compagno di squadra in Mercedes George Russell e delll'olandese della Red Bull Max Verstappen. Settimo posto per la seconda Rossa di Maranello, quella dell'inglese Lewis Hamilton che si lascia alle spalle l'Alpine del francese Pierre Gasly.
I piloti torneranno in pista alle 22 per le qualifiche ufficiali.
1. Lando Norris (McLaren) 2. Oscar Piastri (McLaren) +3''766 3. Charles Leclerc (Ferrari) +6''251 4. George Russell (Mercedes) +12''951 5. Max Verstappen (Red Bull) +13''639 6. Kimi Antonelli (Mercedes) +13''777 7. Lewis Hamilton (Ferrari) +21''665 8. Pierre Gasly (Alpine) +30''525 9. Isack Hadjar (Red Bull) +35''346 10. Franco Colapinto (Alpine) +36''970 11. Gabriel Bortoleto (Audi) +48''438 12. Esteban Ocon (Haas) +56''972 13. Oliver Bearman (Haas) +57''365 14. Carlos Sainz (Williams) +58''504 15. Liam Lawson (Racing Bulls) +59''358 16. Fernando Alonso (Aston Martin) +1'16''067 17. Sergio Perez (Cadillac) +1'16''691 18. Lance Stroll (Aston Martin) +1'17''626 19. Alexander Albon (Williams) +1'28''173 20. Valtteri Bottas (Cadillac) +1'29''597.
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