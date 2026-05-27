Ginnastica ritmica, a Catania, dal 29 al 31 maggio: campionato nazionale Csain, con oltre 700 partecipanti

Nella Sala Riunioni “Sport e Salute” di Catania è stato presentato stamattina il Campionato Nazionale CSAIn di Ginnastica Ritmica, in programma dal 29 al 31 maggio al Pala Arcidiacono. A illustrare i dettagli della manifestazione è stato il presidente nazionale, Salvatore Spinella, che ha sottolineato la straordinaria valenza dell’evento, certificata da numeri importanti. A presentare il campionato anche il delegato CONI Catania, Davide Bandieramonte; il consigliere nazionale CSAIn, Giuseppe Lombardo; e il referente nazionale della ginnastica ritmica, Marina Del Pezzo, che ha illustrato i dettagli di un programma ricco.

L’evento, organizzato da CSAIn con il patrocinio del Comune di Catania, porterà a Catania circa 700 atlete provenienti da tutta Italia, confermando il ruolo sempre più centrale della città etnea nell’ospitalità di grandi appuntamenti sportivi nazionali. Per tre giorni il Pala Arcidiacono di Catania sarà il punto di riferimento della ginnastica ritmica italiana dell’ente, ospitando gare individuali, prove di squadra e competizioni dei livelli più elevati del circuito.

Il programma prenderà il via venerdì 29 maggio con una lunga giornata di gare dalle 8 alle 22. In apertura spazio al Livello C Base, riservato ad Allieve, Prejunior e Giovanissime; a seguire le prove Junior e Senior del Livello C Base, insieme alle competizioni di squadre e coppie. Nel pomeriggio entreranno in pedana le atlete del Livello C Avanzato Senior, mentre in serata si svolgeranno le prove LA2 e le categorie LB2, LB1, LC1 e LC2.

Sabato 30 maggio l’attività riprenderà alle 8 con le gare LC1 e LC2. Nel corso della mattinata si disputerà il Trofeo delle Società, seguito dalle competizioni del Livello D. Nel pomeriggio spazio al Livello LB E3 e, dalle 17.30, alle categorie LD, LE e Gold, che rappresentano alcuni dei momenti tecnicamente più qualificanti dell’intera manifestazione. La chiusura del Campionato Nazionale è prevista domenica 31 maggio con il tradizionale appuntamento dedicato alle Baby Gym, in programma dalle 10 alle 11.30, che vedrà protagoniste le più giovani ginnaste in un contesto pensato per valorizzare l’avviamento alla disciplina e l’aspetto educativo dello sport.

Il presidente nazionale Salvatore Spinella dichiara: «Ancora una volta Catania si conferma centrale nell’organizzazione delle attività sportive nazionali dello CSAIn. Per questo sento il dovere di ringraziare l’Università di Catania e il CUS Catania, che hanno messo a disposizione il Pala Arcidiacono, consentendo lo svolgimento di una manifestazione di grande rilievo. Un ringraziamento va inoltre al sindaco del Comune di Catania per la sensibilità dimostrata attraverso gli strumenti che favoriscono l’accoglienza e il sostegno agli eventi sportivi, e al presidente della Regione Siciliana, che continua a supportare con risorse e attenzione l’organizzazione di appuntamenti di così alto profilo».

«Lo spirito dello CSAIn è da sempre quello di promuovere lo sport affiancandolo alla valorizzazione culturale e territoriale. Oggi Catania ospita le Finali Nazionali di Ginnastica Ritmica, un evento che coinvolge circa 700 atlete provenienti da oltre 30 associazioni sportive dilettantistiche. Un appuntamento che porta con sé non solo le partecipanti, ma anche famiglie, tecnici e accompagnatori, generando importanti ricadute sul territorio e contribuendo alla promozione turistica della città e dell’intera area metropolitana».

