GameStop mette gli occhi su eBay, possibile acquisizione

(Adnkronos) – Le indiscrezioni diffuse dal Wall Street Journal suggeriscono che la parabola di GameStop sia lontana dal concludersi, delineando uno scenario in cui la catena di negozi di videogiochi potrebbe avanzare una proposta per rilevare la piattaforma online eBay già entro la fine del mese. Sebbene non sia ancora stata formalizzata un'offerta ufficiale, l’eventuale operazione si scontrerebbe con una disparità finanziaria significativa: a fronte di una valutazione di circa 11 miliardi di dollari per GameStop, il colosso delle vendite online vanta una capitalizzazione che sfiora i 45 miliardi. In caso di mancata ricezione da parte del consiglio di amministrazione di eBay, la strategia del CEO Ryan Cohen potrebbe prevedere un appello diretto agli azionisti per forzare la mano attraverso una scalata ostile. L’interesse per eBay sembra inserirsi in un piano più ampio volto a svincolare il marchio dalla sua identità strettamente legata al settore videoludico e ai collezionabili. La posta in gioco per il vertice aziendale è elevata, poiché il contratto di Cohen prevede bonus azionari per un valore di 35 miliardi di dollari al raggiungimento di traguardi ambiziosi, tra cui il superamento della soglia dei 100 miliardi di capitalizzazione di mercato. L'espansione attraverso una piattaforma digitale consolidata rappresenterebbe dunque il tassello fondamentale per scalare le gerarchie del mercato e tentare di giustificare le attuali proiezioni di crescita. Tuttavia, il percorso di trasformazione di GameStop rimane segnato da risultati alterni e bruschi cambi di direzione strategica. Negli ultimi anni la società ha tentato senza successo la strada dei token digitali da collezione, chiudendo il relativo marketplace dopo soli due anni di attività, mentre sul fronte retail ha recentemente completato la chiusura di oltre 400 punti vendita negli Stati Uniti. Mentre la dirigenza cerca nuovi equilibri esplorando filoni di nicchia come il retro gaming in punti vendita selezionati, l’acquisizione di un attore globale come eBay appare come il tentativo definitivo di stabilizzare un modello di business che, finora, ha faticato a trovare una dimensione operativa coerente e duratura.

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