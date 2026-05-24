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Formula 1, si corre a Montreal: oggi Gp Canada – Diretta

AdnKronos

Formula 1, si corre a Montreal: oggi Gp Canada – Diretta

Dom, 24/05/2026 - 21:18

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(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gp del Canada. Oggi, domenica 24 maggio, il Circus fa tappa a Montreal per il quinto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal successo (e dalla pole position) di George Russell nella gara sprint di ieri (con tanto di polemiche con il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli).  Nel prossimo appuntamento del Mondiale, la Formula 1 ripartirà da Montecarlo, in programma domenica 7 giugno. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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