Fiore concede il bis al 2° Slalom Città di Santa Domenica Vittoria

Colpi di scena e sfide incerte fino all’ultima salita hanno caratterizzato il 2° Slalom Città di Santa Domenica Vittoria, appuntamento valido per la Coppa ACI Sport 5ª Zona, il Campionato Siciliano Slalom ed il Trofeo dei Nebrodi. A conquistare il successo assoluto è stato ancora una volta il catanese di Biancavilla Silvio Fiore, che ha così concesso il bis dopo l’affermazione ottenuta nell’edizione inaugurale della manifestazione. Al volante della sua Radical SR4 di classe 1150, il portacolori della Catania Corse ha costruito il successo grazie al miglior punteggio di 121,52, ottenuto nella seconda manche con il tempo di 2’01″52, esente da penalità. Una prestazione che ha consentito a Fiore di recuperare dopo un imprevisto stop accusato nella prima salita e di imporsi ancora una volta sulle strade del centro nebroideo.

Alle sue spalle si è classificato il catanese di Fiumefreddo Gabriele Di Bartolo, autore di una prestazione di altissimo livello sulla Gloria B5. Il pilota etneo aveva addirittura concluso al comando gara 1 grazie al tempo di 2’01″76, confermandosi tra i grandi protagonisti della giornata e inserendosi nella classifica assoluta al secondo posto con un distacco di appena 24 centesimi dal vincitore. In gara 2 un problema elettronico lo aveva costretto allo stop, ma i suoi tecnici hanno prontamente riparato mettendo la Gloria in condizioni di ripartire. In gara 3 allo start ancora una beffa per il pilota catanese quando è stato costretto al ritiro definitivo per la rottura della catena.

Completa il podio assoluto il messinese di Falcone Giuseppe Bellini, che sulla Radical SR4 di classe 1400 ha confermato la competitività già mostrata nella passata stagione. Per lui una prestazione costante che gli ha consentito di conquistare il terzo posto con un ritardo di circa quattro secondi dalla vetta.

La gara messinese ha fatto registrare un nuovo successo organizzativo per ASD Ucria, che insieme al Comune di Santa Domenica Vittoria ha proposto una manifestazione particolarmente apprezzata sia dagli ufficiali di gara sia dai piloti, i quali hanno nuovamente espresso giudizi positivi sul tracciato e sull’organizzazione generale dell’evento. La seconda edizione ha infatti confermato la validità di una manifestazione che continua a crescere sia sul piano sportivo sia sotto il profilo della promozione del territorio, consolidando il proprio ruolo all’interno del panorama slalomistico siciliano.

Alle spalle del podio ha chiuso il messinese Santi Leo, rallentato da alcuni problemi di surriscaldamento che ne hanno limitato il rendimento sulla Radical SR4. Nonostante le difficoltà tecniche, il pilota peloritano è riuscito a conquistare un prezioso quarto posto assoluto solo con la prima salita.

Quinta piazza per il nisseno di Gela Giovanni Carfì, sempre più a suo agio al volante della Radical, con la quale continua il percorso di adattamento, raccogliendo un risultato di rilievo nella classifica assoluta.

Prestazione da incorniciare per Alfonso Belladonna. Il pilota di Ucria, impegnato anche nell’organizzazione della manifestazione, ha portato la sua Fiat Uno Turbo di classe S7 fino al sesto posto assoluto, conquistando inoltre il primato nel Gruppo Slalom Speciale e risultando il migliore tra le vetture turismo.

Settima posizione per Giuseppe Messina, che ha impreziosito la propria gara con il successo nel competitivo Gruppo E1 Italia, confermando ancora una volta velocità e concretezza dopo il podio conquistato lo scorso anno su queste strade.

Ottavo posto per Sergio Bertolami che ha portato in scia i migliori il suo prototipo BRC da 1400cc.

Completano la Top Ten Agostino Fallara, autore di una prestazione particolarmente efficace che gli ha consentito di cogliere un inatteso ma meritato secondo posto di gruppo Slalom Speciale, davanti ad Alfredo Giamboi, su Fiat X1/9.

Successo del rallysta Dario Salpietro al volante della Peugeot 208 VTI che ha costruito il successo di gruppo A con una precisa ed efficace gara 3 dopo aver macchiato di penalità le prime due salite.

Orazio Fallico ha primeggiato con la Fiat 126 da 1150cc fra le estreme vetture silhouette del gruppo E2SH davanti a Fausto Cassibba sempre in progressione con la Legend Car.

Alfio Bonanno ha preceduto Filippo Villonzi nella sfida fra le bicilindriche Fiat 500, mentre risconti positivi per “l’assolo” di Francesco Radici con il Kart Cross 600.

Alessandro Tricoli ha vinto la sfida molto competitiva nel gruppo N precedendo Ermanno Meli su vettura gemella e l’esperto Mario Radici con la Renault Clio 2000.

Giuseppe Radici ha avuto la meglio su Carmelo Crugno e Alessio Truscello nell’intensa sfida tutta con la “106 S16”. Alla fine il distacco fra i primi due è stato solo di 32 centesimi.

Discorso a parte merita la speciale classifica femminile che ha visto ben 4 dame all’arrivo, con Angelica Giamboi sul primo gradino (Fiat X1/9-S5), sul secondo Alice Gammeri (Renault Clio W 2000) e Rossella Pappalardo sul terzo (Fiat 500). Menzione meritata anche per Melissa Leonte bravissima al debutto con la Peugeot 106 di gruppo N classe 1600.

Il Trofeo Dei Nebrodi proseguirà con lo Slalom di Librizzi il 28 giugno, mentre l’appuntamento con ASD Ucria è per il 5 Luglio con il secondo Slalom di Raccuja.

