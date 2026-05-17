Due jet si scontrano in volo, l’incidente negli Usa

(Adnkronos) – Due jet si scontrano in volo durante uno show in Idaho, negli Stati Uniti. Gli equipaggi dei due aerei si lanciano con i paracadute mentre gli apparecchi precipitano. L'incidente è avvenuto nell'area della Mountain Home Air Force Base in Idaho. All pilots ejected and were seen descending safely under parachutes.
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
(Adnkronos) – Due jet si scontrano in volo durante uno show in Idaho, negli Stati Uniti. Gli equipaggi dei due aerei si lanciano con i paracadute mentre gli apparecchi precipitano. L'incidente è avvenuto nell'area della Mountain Home Air Force Base in Idaho. All pilots ejected and were seen descending safely under parachutes.