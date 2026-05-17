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Due jet si scontrano in volo, l’incidente negli Usa

AdnKronos

Due jet si scontrano in volo, l’incidente negli Usa

Dom, 17/05/2026 - 22:19

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(Adnkronos) – Due jet si scontrano in volo durante uno show in Idaho, negli Stati Uniti. Gli equipaggi dei due aerei si lanciano con i paracadute mentre gli apparecchi precipitano. L'incidente è avvenuto nell'area della Mountain Home Air Force Base in Idaho. All pilots ejected and were seen descending safely under parachutes. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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