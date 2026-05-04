500 studenti siciliani, anche nisseni, a Milazzo per imparare a diventare imprenditori

Giovani a scuola di impresa che fanno pratica
concreta. Circa 500 studenti di istituti scolastici delle province di
Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Ragusa e Siracusa, con 46
progetti di mini-imprese, parteciperanno, martedì 5 maggio,
presso l’Itt “Ettore Majorana” di Milazzo, in via Tre Monti, 4, alla
“Competizione territoriale Sicilia 2026”, tappa regionale dei
“Campionati di imprenditorialità” – organizzati a livello nazionale da
JA in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – i
cui vincitori parteciperanno alla finale a Roma il 4 e 5 giugno
prossimi.
Nell’ambito dell’evento, il segretario generale di Unioncamere
Sicilia, Santa Vaccaro, illustrerà ai ragazzi le opportunità del
programma “Competenze per le imprese: strumenti per orientare e formare
i giovani per il mondo del lavoro”, finanziato dal Fondo perequativo
2025/2026 di Unioncamere nazionale.
Il programma mette a disposizione di aspiranti neoimprenditori, siano
essi studenti, lavoratori o inoccupati/disoccupati, tutti gli
strumenti del sistema camerale in materia di occupazione e
imprenditorialità, fra cui la piattaforma “Servizio nuove imprese”. Si
tratta di un mix fra incontri, seminari, orientamento, formazione e
assistenza all’avviamento di un’attività economica, che già negli anni
passati ha favorito la nascita di numerose realtà a gestione giovanile