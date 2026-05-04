500 studenti siciliani, anche nisseni, a Milazzo per imparare a diventare imprenditori

Giovani a scuola di impresa che fanno pratica

concreta. Circa 500 studenti di istituti scolastici delle province di

Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Ragusa e Siracusa, con 46

progetti di mini-imprese, parteciperanno, martedì 5 maggio,

presso l’Itt “Ettore Majorana” di Milazzo, in via Tre Monti, 4, alla

“Competizione territoriale Sicilia 2026”, tappa regionale dei

“Campionati di imprenditorialità” – organizzati a livello nazionale da

JA in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – i

cui vincitori parteciperanno alla finale a Roma il 4 e 5 giugno

prossimi.

Nell’ambito dell’evento, il segretario generale di Unioncamere

Sicilia, Santa Vaccaro, illustrerà ai ragazzi le opportunità del

programma “Competenze per le imprese: strumenti per orientare e formare

i giovani per il mondo del lavoro”, finanziato dal Fondo perequativo

2025/2026 di Unioncamere nazionale.

Il programma mette a disposizione di aspiranti neoimprenditori, siano

essi studenti, lavoratori o inoccupati/disoccupati, tutti gli

strumenti del sistema camerale in materia di occupazione e

imprenditorialità, fra cui la piattaforma “Servizio nuove imprese”. Si

tratta di un mix fra incontri, seminari, orientamento, formazione e

assistenza all’avviamento di un’attività economica, che già negli anni

passati ha favorito la nascita di numerose realtà a gestione giovanile