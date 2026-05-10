Da noi… a ruota libera, oggi domenica 10 maggio: gli ospiti e le anticipazioni

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'Da noi… a ruota libera' torna oggi, domenica 10 maggio, con un nuovo appuntamento in onda alle 17.20 su Rai 1 condotto da Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di oggi Carmen Russo, showgirl, ballerina e attrice che, nel corso della sua carriera, ha partecipato a numerosi programmi televisivi e spettacoli teatrali, spesso insieme al marito Enzo Paolo Turchi. E ancora: Michele Bravi, il cantautore reduce dall’esperienza nel sabato di sera di Rai 1 con 'Canzonissima'. Erasmo Genzini, protagonista, il 17 maggio in prima serata su Ra1, del film 'Lapponia I love iù', in cui interpreta Carmine, un ragazzo cresciuto a Napoli in un ambiente segnato dalla criminalità, che, dopo un’eredità inaspettata, si troverà a partire per la Lapponia. Infine, le immagini del concerto di Fabrizio Moro che, come promesso a 'Da Noi… a Ruota Libera', durante la prima data del suo tour, a Roma, lo scorso 2 maggio, ha invitato Giorgina, la ragazza palermitana non udente, anche lei ospite del programma, realizzando così il suo sogno: quello di affiancarlo sul palco interpretando la sua musica nella lingua dei segni.

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