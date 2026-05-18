Caltanissetta, standing ovation per il Qal’at Song Contest: vince Nèmici, ma a trionfare è l’intera kermesse

Tre serate magiche di grande musica, un Teatro Rosso di San Secondo vibrante di energia e un successo travolgente che ha letteralmente conquistato il pubblico in sala e invaso le piattaforme social. Si chiude con un bilancio straordinario la prima edizione del Qal’at Song Contest, la kermesse musicale che ha acceso i riflettori sui migliori giovani talenti del panorama artistico nazionale.

Dietro la perfetta macchina organizzativa di questo coinvolgente spettacolo c’è la firma dei due direttori artistici, i nisseni Marco Cammarata e Andrea Castiglione. Con una cura appassionata e un lavoro meticoloso e instancabile, i due direttori hanno saputo credere fermamente in un progetto ambizioso, trasformandolo in una realtà culturale di primissimo piano. Un plauso d’onore va a tutte le maestranze di Caltanissetta, la cui altissima professionalità, competenza e dedizione dietro le quinte hanno garantito una produzione impeccabile, valorizzando al meglio la città come polo d’eccellenza per i grandi eventi dello spettacolo.

A testimoniare la portata dell’evento è stata anche la straordinaria diffusione e interazione sui canali social, che hanno registrato una copertura eccezionale. Una cassa di risonanza digitale che ha amplificato le emozioni del palco ben oltre i confini regionali, trasformando il festival in un fenomeno virale e partecipativo, capace di connettere migliaia di utenti e appassionati di musica.

Il culmine dell’evento si è toccato durante l’attesissima serata finale, di domenica 17 maggio, che ha visto sfidarsi sul palco undici eccezionali artisti selezionati al termine di semifinali agguerrite e di altissimo livello. A condurre la serata con ritmo e brio sono stati i presentatori Sonia Hamza e Donatello Polizzi: ospiti di rilievo la talentuosa e trascinante attrice catanese Ester Pantano, accompagnata dall’eclettico chitarrista Peppe Milia, e la dirompente simpatia del duo comico I Badaboom .

Il momento delle premiazioni ha visto salire sul palco istituzioni, giurati e sponsor per decretare i trionfatori di questa prima edizione.

Sul gradino più alto del podio, NÈMICI . La giovane cantautrice originaria di Ribera ha letteralmente incantato la platea e la giuria con il brano “Bufera”. Accompagnandosi con la sua chitarra e con la maestria unica nell’uso dell’ocarina, ha convinto tutti grazie a sonorità mediterranee e a una voce profonda e commovente. Al secondo posto, PINO. “Medaglia di bronzo”, per i THERIVA TRIO .

Premio del Pubblico: IRENE . La cantante è stata la più votata e acclamata dagli spettatori in sala.

Il Qal’at Song Contest si congeda così da Caltanissetta lasciando un segno profondo: una scommessa vinta, un trampolino di lancio per il futuro della musica italiana e la dimostrazione che il territorio nisseno, quando unisce talento artistico, professionalità tecniche e innovazione social, non è secondo a nessuno .