Caltanissetta, rifiuti “Zona A”: giovedì 7 maggio variazioni straordinarie negli orari di esposizione e raccolta

Si informa la cittadinanza che giovedì 7 maggio, a causa di un’interruzione dell’energia elettrica da parte di E-Distribuzione, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, effettuato dalla Società Dusty s.r.l.,nella “Zona A” subirà una variazione dei consueti orari di esposizione e di raccolta dei rifiuti. Solo per la sera del 7 maggio 2026: ZONA A: Esposizione rifiuti: dalle ore 19:00 alle ore 22:00 Inizio raccolta: 22:00 Resta confermata la tipologia di rifiuto da conferire.La variazione sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, di concerto con l’amministrazione comunale, è stata ritenuta necessaria al fine di assicurare la regolare raccolta dei rifiuti differenziati. I lavori di E-Distribuzione, infatti, saranno effettuati dalle ore 08.00 nella zona industriale di Contrada Calderaro in cui ha sede la Società Dusty s.r.l. La società Dusty s.r.l. e il Comune di Caltanissetta si scusano per il disagio e ringraziano la cittadinanza per la gentile collaborazione.