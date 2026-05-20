Caltanissetta, Parco Rosario Assunto: uno@uno e Elerent – S.G. Mobility presenti all’inaugurazione con un’esperienza gratuita in e-bike

In occasione dell’apertura al pubblico del Parco Rosario Assunto e dell’inaugurazione della nuova pista ciclabile prevista per giovedì 21 maggio alle ore 17.00, uno@uno ed Elerent – S.G. Mobility parteciperanno all’iniziativa con una attività dedicata alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione degli spazi urbani.

L’idea di affiancare all’inaugurazione una esperienza gratuita in e-bike è stata proposta da uno@uno ed Elerent – S.G. Mobility e accolta con disponibilità dall’assessore Toti Petrantoni, che ha condiviso lo spirito dell’iniziativa finalizzata a favorire la fruizione del nuovo spazio urbano da parte dei cittadini.

uno@uno ed Elerent – S.G. Mobility desiderano inoltre ringraziare il Sindaco Walter Tesauro, l’assessore Petrantoni e l’intera Giunta comunale per la continua e propositiva collaborazione avviata sin dal loro insediamento, sempre orientata al dialogo con le realtà del territorio e alle iniziative capaci di valorizzare la città.

Grazie alla collaborazione con Salvatore Giuffrida, titolare di Elerent – S.G. Mobility, alcune decine di e-bike verranno messe gratuitamente a disposizione dei presenti per consentire ai cittadini di vivere direttamente il nuovo percorso ciclabile e godere del nuovo polmone verde urbano restituito alla città.

“Abbiamo aderito con piacere a questa iniziativa – dichiara Salvatore Giuffrida di Elerent – S.G. Mobility – perché crediamo che le e-bike possano rappresentare uno strumento concreto per incentivare una mobilità più sostenibile, accessibile e vicina alle persone. Far provare gratuitamente questo tipo di esperienza all’interno del nuovo parco urbano significa permettere ai cittadini di scoprire in modo diretto le potenzialità di questi spazi”.

“Da sempre uno@uno porta avanti progetti legati alla sostenibilità, alla qualità della vita e alla valorizzazione intelligente del territorio – aggiunge Giuseppe Cannavò –. Crediamo che gli spazi pubblici debbano essere vissuti attraverso esperienze positive capaci di unire benessere, ambiente, socialità e innovazione. Anche una semplice pedalata può diventare un modo per riscoprire la città e promuovere una nuova cultura della mobilità urbana e della fruizione sostenibile degli spazi comuni”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura della mobilità dolce, del benessere e della partecipazione attiva, valorizzando uno spazio urbano che potrà diventare un importante punto di riferimento per attività sportive, ricreative e sociali all’aria aperta.

L’esperienza in e-bike sarà gratuita e aperta ai cittadini presenti fino alla disponibilità dei mezzi, trasformando l’inaugurazione del nuovo parco urbano in un momento di partecipazione attiva e di scoperta del territorio attraverso una modalità sostenibile e innovativa di vivere gli spazi pubblici.

Il Parco Rosario Assunto e la nuova pista ciclabile rappresentano una occasione importante per immaginare una città sempre più orientata alla qualità della vita, alla sostenibilità e alla fruizione intelligente degli spazi urbani, attraverso esperienze capaci di unire ambiente, benessere e partecipazione.