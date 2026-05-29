Caltanissetta, la cooperativa Etnos a Rimini all’Expoaid 2026 – “Io, persona di valore”: arancine, gelato e inclusione

Una delegazione di diciotto persone partirà da Caltanissetta per raggiungere Rimini e rappresentare la Sicilia, l’inclusione e il valore delle capacità delle persone con disabilità in quello che viene definito il più grande evento istituzionale italiano dedicato al Terzo settore e all’associazionismo nel campo della disabilità. La cooperativa sociale Etnos prenderà infatti parte a Expoaid 2026 – “Io, persona di valore”, in programma dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini, dopo avere ricevuto l’invito a partecipare all’evento dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. L’iniziativa riunirà realtà provenienti da tutta Italia con oltre cinquanta seminari tematici, aree espositive e attività dedicate all’inclusione e alla valorizzazione delle persone.

La cooperativa nissena parteciperà con due dei suoi progetti simbolo: “N’Arancina Speciale” e “Aut Cafè”. I ragazzi della cooperativa saranno impegnati in prima linea nella preparazione del pranzo ufficiale all’interno del Palacongressi, insieme ad altre dodici associazioni, cucinando per istituzioni, ospiti, personalità e migliaia di partecipanti attesi durante i tre giorni della manifestazione. Protagoniste assolute saranno le arancine realizzate attraverso il progetto “N’Arancina Speciale”, che diventeranno così ambasciatrici non soltanto della tradizione gastronomica siciliana ma soprattutto di un modello di inclusione costruito sul lavoro, sulle competenze e sulle opportunità. Negli stand troverà spazio anche il progetto “Aut Cafè”, con il gelato realizzato dal maestro Salvatore Campisi, altro tassello di un percorso che punta a trasformare il talento in autonomia, formazione e inclusione lavorativa. Per Etnos la partecipazione a Expoaid rappresenta non soltanto una vetrina nazionale ma anche il riconoscimento di un percorso che da anni prova a dimostrare, attraverso esperienze concrete, che inclusione significa creare opportunità reali, lavoro e futuro.