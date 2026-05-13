Vannacci: “Accetterei Buttafuoco nelle mie liste”

“Candiderei un cittadino italiano di fede musulmana, assolutamente. Anzi, lancio un appello: Pietrangelo Buttafuoco lo accetterei a braccia aperte nelle mie liste. Accetto musulmani, valdesi o buddisti purché si rifacciano a principi, valori e ideali di Futuro Nazionale”. Così il leader di Futuro Nazionale Roberto VANNACCI a L’Aria che tira su La7. “Il nostro 4% è solo la partenza, è destinato a crescere. Futuro Nazionale è una destra autentica, vera, pura e sincera, che non ha vergogna di fare la destra. Ha proprio lo scopo di rinforzare la destra che sta governando il Paese. Se correremo da soli o meno lo decideremo alla vigilia delle elezioni”, conclude Vannacci.