Caltanissetta. Il 6 maggio c’è il Macbeth di Shakespeare al Teatro Margherita a cura di docenti e studenti del Liceo “Ruggero Settimo”

CALTANISSETTA. In scena il 6 maggio uno straordinario spettacolo teatrale: Macbeth di Shakespeare in lingua originale al Teatro Regina Margherita a cura dei docenti e degli studenti del Liceo “R. Settimo”, diretto dalla DS Rossella Maria Rindone.

Alle ore 20:00 si aprirà il sipario per un evento che ha una valenza didattica e formativa rilevante: saliranno sul palco nel ruolo di William Shakespeare Alice Stella, di Scop Teresa Guzzo, di Macbeth Giovanni Gattuso. Lady Macbeth sarà Antonella Lusca, Duncan Vincenzo Viola, Malcolm Filippo Scaglione, Donalbain Oyo Jeme, Banquo Gabriele Bertolani, Fleance Denise D’Antoni, Macduff Damiano Gattuso, Lennox Asmaa Bounou, Rosse Cristina Insalaco, Sergeant Rebecca Saporito, Old Man Vincenzo Viola, il messaggero di Macbeth Angelica Nastasi, la serva Elisabetta Cimino, il portinaio Luca Di Gregorio, la prima strega Carlotta Vincitore, la seconda Emma Diblio, la terza Marta Battaglia, la quarta Paola Sortino, Ecate Ludovica Burgio, Ginevra Mangione, Beatrice Scavuzzo, lo sconosciuto Asia Ippolito, Lady Macduff Teresa Guzzo, il figlio di Macduff Denise D’Antoni, il primo e secondo assassino Karole La Fisca e Giorgia Tumminelli, il dottore Fatima Ndoye, la gentildonna Chiara L’Erario, i lords Elisabetta Cimino, Luca Di Gregorio, Chiara L’Erario, Francesca Lupica, Lara Mangione, Krystel Matraxia, Angelica Nastasi, Fatima Ndoye, Amalia Perri, Melissa Tunno. La prima apparizione sarà Karole La Fisca, la seconda Teresa Guzzo, la terza Melissa Tunno, gli otto re Agnese Cannavò, Elisabetta Cimino, Teresa Guzzo, Carla Insalaco, Francesca Lupica, Lara Mangione, Rebecca Saporito. Il coro è composto da Anzalone Giorgia, Battaglia Marta, Callari Giorgia, Carmina Elisa, Di Palma Livia, Gattuso Veronica, Gioè Chiara, Licata Zoe, Lupica Francesca, Mangione Lara, Matraxia Krystel, Palmeri Matilde, Perri Amalia, Schillaci Elena, Tortorici Alessandra, Vizzini Nicole.

Responsabile e motore del laboratorio teatrale è la prof.ssa Lucrezia Costa che ha coinvolto gli studenti, lavorato al testo, diretto lo spettacolo con l’aiuto della dott.ssa Esmeralda Amico che si è occupata anche della grafica. Hanno curato l’audio e le luci Giada Bellino e Rita Storino. Accompagneranno lo spettacolo il violino di Agnese Cannavò e l’oboe di Carla Insalaco.

Il laboratorio di scenografia, diretto dal prof. Fabio Fiorenza, ha visto la collaborazione di Rossana Amico, Carlotta Baglio, Dorotea Cassenti, Giulia D’Alessandria, Nora De Quattro, Nicole Di Gregorio, Benedetta Guagenti, Chiara lannello, Virginia Librizzi, Martina Li Puma, Annachiara Luparelli, Dorotea Maiorana, Elisabetta Mendola, Asia Murò, Maria Vittoria Ricottone, Serena Ruvolo, Sharon Schifanella, Giuliana Tona, Monica Vancheri. Un speciale contributo alla creazione dei costumi è stato offerto dalla prof.ssa Maria Antonietta Bonsangue.

Si sono occupate della logistica Federica Giacalone e Ambra Bellavia Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-642. Insieme a scuola guardando all’Europa. D54D25004800007. Modulo “Teatro in inglese”. L’ingresso è gratuito ed è rivolto a chi ama il teatro shakespeariano e apprezza l’originale messa in scena degli studenti.