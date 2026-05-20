Intervento dei poliziotti della squadra Nautica della Questura di Messina per mettere in salvo 8 canoisti in difficoltà alla Naxos Cup

L’intervento dei poliziotti della Squadra Nautica della Questura di Messina si è rivelato decisivo per gli otto canoisti che ieri, durante la Naxos Cup, nel tratto di mare tra Giardini e Sant’Alessio, si sono trovati improvvisamente in difficoltà. A causa di un repentino peggioramento del tempo, i concorrenti sono stati trascinati dalla corrente in mare aperto e sbalzati dalle imbarcazioni in balia delle onde.

Sono stati individuati dai poliziotti a bordo degli acqua scooter della Polizia di Stato e, uno ad uno, recuperati e portati a riva.

Alcuni di loro presentavano già i primi segni di ipotermia, altri erano in evidente stato di shock. Particolarmente complesso si è rivelato il recupero di una giovane donna il cui sistema di sicurezza si era disattivato allontanandola dalla propria canoa. Grazie al segnale GPS, la donna, ormai alla deriva, è stata raggiunta e salvata.