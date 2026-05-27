Salute

Caltanissetta, Conservatorio “Vincenzo Bellini”: il 29 maggio il concerto “Scrivimi l’anima”

Redazione 3

Caltanissetta, Conservatorio “Vincenzo Bellini”: il 29 maggio il concerto “Scrivimi l’anima”

Mer, 27/05/2026 - 19:21

Condividi su:

Il 29 maggio 2026 alle ore 19:00, nella Cappella del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, si terrà il concerto “Scrivimi l’anima: Vincenzo Bellini e le sue Giuditte”, inserito nella stagione concertistica del Conservatorio e della quale il Direttore Maestro Michele Mosa è direttore artistico.

La serata, dedicata al grande compositore catanese Vincenzo Bellini, vedrà protagonisti gli allievi della Classe di Canto del M. Letizia Colajanni e della Classe di Maestro Collaboratore del M. Camilla Licalsi, impegnati in un programma interamente belliniano. I brani musicali saranno intercalati da dialoghi e momenti narrativi in cui gli stessi protagonisti daranno voce a episodi significativi della vita del “Cigno di Catania”, restituendone un sensibile ritratto artistico ed umano.Il concerto rappresenta un importante momento formativo e un significativo traguardo didattico, oltre che un’occasione di sensibilizzazione artistica verso un compositore profondamente radicato nella nostra identità culturale.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta