Caltanissetta, Conservatorio “Vincenzo Bellini”: il 29 maggio il concerto “Scrivimi l’anima”

Il 29 maggio 2026 alle ore 19:00, nella Cappella del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, si terrà il concerto “Scrivimi l’anima: Vincenzo Bellini e le sue Giuditte”, inserito nella stagione concertistica del Conservatorio e della quale il Direttore Maestro Michele Mosa è direttore artistico.

La serata, dedicata al grande compositore catanese Vincenzo Bellini, vedrà protagonisti gli allievi della Classe di Canto del M. Letizia Colajanni e della Classe di Maestro Collaboratore del M. Camilla Licalsi, impegnati in un programma interamente belliniano. I brani musicali saranno intercalati da dialoghi e momenti narrativi in cui gli stessi protagonisti daranno voce a episodi significativi della vita del “Cigno di Catania”, restituendone un sensibile ritratto artistico ed umano.Il concerto rappresenta un importante momento formativo e un significativo traguardo didattico, oltre che un’occasione di sensibilizzazione artistica verso un compositore profondamente radicato nella nostra identità culturale.