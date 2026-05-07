Augusta, presentato il libro “Sulle orme di Lucia” di Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero

AUGUSTA – “ Un viaggio attraverso le emozioni quello vissuto nella nostra chiesa Madre nel racconto della peregrinatio del Corpo di Santa Lucia del 2024. Abbiamo rivissuto quei indimenticabili momenti e grazie agli autori di aver inserito la nostra parrocchia e la nostra città tra le presentazioni”. Lo ha detto mons. Alfio Scapellato, arciprete parroco della chiesa Madre di Augusta al termine della presentazione del libro di Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero “Sulle orme di Lucia”, edito da San Paolo che si è svolta martedì sera davanti ad un numeroso pubblico. L’iniziativa è stata promossa e organizzata dal Lions Augusta Host presieduta da Salvatore Pitruzzello e dalla chiesa Madre con la collaborazione con l’amministrazione comunale ed inserita nel “Maggio Libri” con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto e patrocinato dal Ministero della Cultura. Dopo i saluti introduttivi di mons. Alfio Scapellato, di Antonella Baffo, del presidente della VII Circoscrizione distretto Lions 108Yb Sicilia Fabio Gaudioso. E’ stata la giornalista Serena Tringali a dialogare con Elena Artale, componente della deputazione della Cappella di Santa Lucia e Salvo Sparatore, tesoriere della Cappella di Santa Lucia di Siracusa, che hanno scritto due delle 38 testimonianze raccolte dai due autori. “Anche la nostra città – ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Augusta Giuseppe Carrabino – inserisce a pieno titolo in queste pagine che si fanno storia. Santa Lucia continua ad interrogarci e illuminare ciascuno di noi: “Sarausana iè” orgoglio della città di Siracusa che le ha dato i natali e dell’intera Arcidiocesi”. “Sulle orme di Lucia” si propone di far riscoprire i valori universali di libertà e coraggio incarnati dalla Santa. Il volume raccoglie le parole, le testimonianze e le riflessioni di vescovi, sacerdoti e laici che hanno vissuto in prima linea la storica peregrinatio delle spoglie nel dicembre 2024, interpretandola come un autentico segno di grazia e speranza. Attraverso le voci dei vescovi Francesco Lomanto, Francesco Moraglia, Luigi Renna e Antonino Raspanti, emerge la forza di una giovane donna coerente e libera, capace di illuminare ancora oggi il cammino dei credenti, invitandoli a essere costruttori di pace e portatori di luce. Le presentazioni del volume “Sulle orme di Lucia” continuerà. Domani sera, alle 19,30 nella chiesa Sant’Alfio di Lentini. La presentazione è inserita nel contesto dei festeggiamenti in onore dei santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino. La presentazione sarà aperta con i saluti di don Maurizio Pizzo, parroco della chiesa Madre, ex cattedrale, dal presidente del comitato della Festa Pippo Cosentino e dal primo spingitore della Vara di Sant’Alfio Sebastiano Di Benedetto. Saranno le giornaliste Rosanna Gimmillaro, Gisella Grimaldi e Angela Rabbito a dialogare con il presidente del Circolo di Santa Lucia di Belpasso Alfio Consoli e con i due autori Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero. La presentazione sarà intercalata dalle letture di Katia Cava e dalla musica della violista Erika Ragazzi. L’iniziativa è sostenuta dalla Deputazione della Cappella di Santa Lucia di Siracusa, dal Circolo cittadino di Santa Lucia di Belpasso, dalla Deputazione e dai Devoti di Santa Lucia di Carlentini e dall’associazione nazionale carabinieri, sezione di Lentini e Carlentini.