Serradifalco piange la morte del dott. Giuseppe Amico, dottore e politico apprezzato e benvoluto da tutti

SERRADIFALCO. Serradifalco in queste ore piange la scomparsa del dott. Giuseppe Amico, Peppuccio per gli amici. Medico apprezzato, politico stimato, persona benvoluta in paese. S’è spento all’età di 70 anni lasciando un vuoto incolmabile nella famiglia e in quanti lo hanno conosciuto.

Oltre ad essere un medico di famiglia attento e competente, Giuseppe Amico ha avuto anche un periodo di esperienza politica nelle fila del Movimento 5 Stelle come consigliere comunale di opposizione. In queste ore in tanti si sono stretti attorno alla sua famiglia manifestandogli cordoglio.

I funerali di Giuseppe Amico si svolgeranno il 2 maggio alle ore 10 nella Chiesa Madre.